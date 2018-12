Canelo Alvarez: "Rocky Fielding bekommt nicht den nötigen Respekt"

Saul "Canelo" Alvarez hat auf der Pressekonferenz vor dem Kampf gegen Rocky Fielding (Sonntag, ab 0 Uhr LIVE auf DAZN) vor seinem Gegner gewarnt

"Vielleicht bekommt er von manchen nicht den nötigen Respekt, den er verdient. Er ist nämlich nicht umsonst Weltmeister", sagte Alvarez auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Des Weiteren verwies der Mexikaner auf die hohe Hürde, die er vor sich hat: "Mir ist die Aufgabe, die mir bevorsteht, bewusst. Ich weiß, dass mich ein harter Fight erwartet, aber ich mag die Challenge."

Fielding, der sich gegen Tyrone Zeuge zum Weltmeister krönte, sagte, dass für ihn ein Traum in Erfüllung gehe. Der 31-Jährige fügte an: "Keiner gab mir eine Chance in Deutschland und niemand denkt, dass ich hier eine Chance habe. Aber ich komme als Weltmeister hierhin."