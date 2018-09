Floyd Mayweather stellt Revanche mit Manny Pacquiao in Aussicht

PR-Gag oder ernst gemeinte Comeback-Pläne? Floyd Mayweather ist bei einem Besuch in Tokio auf seinen alten Gegner Manny Pacquiao getroffen und hat prompt ein erneutes Duell angekündigt.

Mayweather postete ein Video der wortreichen Begegnung bei Instagram und schrieb dazu: "Ich komme zurück, um in diesem Jahr gegen Manny Pacquiao zu kämpfen. Ein weiterer neunstelliger Zahltag." Der Box-Superstar hatte im Mai 2015 in einem im Vorfeld zum Jahrhundertkampf hochgejubelten, aber letztlich unspektakulären Duell um die Weltergewichts-WM den Filipino Pacquiao in Las Vegas nach Punkten besiegt. Der Amerikaner kassierte rund 150 Millionen, Pacquaio 100 Millionen Dollar Gage.

Der heute 41 Jahre alte Mayweather trat einen Kampf später zurück, um 2017 noch einmal in einem vielkritisierten Showmatch gegen MMA-Star Conor McGregor zu boxen und zu siegen. Sein Kampfrekord steht bei 50 Siegen in 50 Duellen.

Für ein mögliches Datum für das Match gegen Pacquiao hat Mayweather einem Bericht von ESPN zufolge offenbar den Dezember im Visier.

Pacquiao holte im Juli nach einem Jahr Pause den WM-Titel nach Version der WBA im Weltergewicht gegen den Argentinier Lucas Martin Matthysse. Von 69 Kämpfen hat er 60 gewonnen und sieben verloren.