"Canelo" Alvarez vs "GGG" Golowkin: Boxen - Mittelgewichts-Rückkampf im Livestream auf DAZN

Nachdem der Kampf zwischen Saul Alvarez und Gennadi Golowkin im vergangenen Jahr unentschieden endete, kommt es in der Nacht zu Sonntag, den 16. September, nun zum Rückkampf zwischen den beiden Weltklasseboxern (live bei DAZN). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zu dem Kampf und der Übertragung im Livestream.

Eigentlich sollte der Rückkampf bereits am 5. Mai stattfinden. Da Alvarez im Vorfeld allerdings bei zwei Dopingkontrollen positiv auf Clenbuterol getestet wurde und er eine sechsmonatige Sperre erhielt, musste der Kampf verschoben werden.

Saul "Canelo" Alvarez- Gennadi "GGG" Golowkin: Datum, Uhrzeit, Beginn

Der Rückkampf findet in der Nacht von Samstag, 15. September, auf Sonntag statt und beginnt voraussichtlich um 5 Uhr morgens. Stattfinden wird das Event wie schon das erste Duell in der T-Mobile Arena in Las Vegas.

Saul "Canelo" Alvarez- Gennadi "GGG" Golowkin im Livestream

DAZN überträgt den Kampf in Deutschland Österreich und der Schweiz live. Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung ab 2 Uhr mit den Vorkämpfen.

Zudem überträgt DAZN auch viele weitere Box-Events wie beispielsweise den Schwergewichtskampf zwischen Anthony Joshua und Alexander Powetkin am 22. September.

Saul "Canelo" Alvarez: Wieder erfolgreich im Mittelgewicht?

Canelo ist aktuell noch WBO-Weltmeister im Halbmittelgewicht, möchte nun aber wieder im Mittelgewicht angreifen. Dort war er bereits WBC-Weltmeister, bevor er seinen Gürtel niederlegte und Golowkin den Titel kampflos übernahm. Seine bisher einzige Niederlage musste er 2013 gegen Floyd Maywether Jr. hinnehmen.

Gennadi Golowkin: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Gegner Ergebnis 16. September 2017 Gennadi Golowkin Unentschieden 6. Mai 2017 Julio Cesar Chavez Jr. Punktsieg (einstimmig) 17. September 2016 Liam Smith Sieg, KO 9. Runde 7. Mai 2016 Amir Khan Sieg, KO 6. Runde 21. November 2015 Migual Cotto Punktsieg (einstimmig)

Gennadi Golowkin: Erster Canelo-Kampf nur ein Ausrutscher?

Für GGG bedeutete der Hinkampf gegen Canelo das bisher einzige Duell, aus dem er nicht als Sieger hervorging. Diesen Makel möchte der aktuelle Weltmeister der WBC, WBA und IBO nun beseitigen, indem er erneut gegen den Mexikaner antritt.

Zudem könnte er mit einem Sieg gegen Alvarez zum alleinigen Rekordhalter für Titelverteidigungen im Mittelgewicht aufsteigen. Es wäre seine 18. erfolgreiche Verteidigung des Gürtels.

