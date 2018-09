Boxen und Bellator auf DAZN: Diese Kämpfe zeigt der #DAZNfightclub demnächst

Let's get ready to rumble! Dieser Herbst lässt Kampfsport-Herzen höherschlagen: Anthony Joshua tritt gegen Alexander Povetkin in den Ring, Saul "Canelo" Alvarez und Gennady "GGG" Golovkin treffen sich zum Rückkampf und Quinton "Rampage" Jackson tritt in einem Bellator-Event gegen Wanderlei Silva an. Diese und mehr Fight-Highlights bietet DAZN in den nächsten Wochen. Mit dem #DAZNfightclub verpasst ihr nichts!

Hier gibt es einen Überblick über alle anstehenden Kampfsport-Events, die auf dem Streaming-Dienst zu sehen sind.

Gennady "GGG" Golovkin - Canelo Alvarez am 16. September live auf DAZN

Den Auftakt für den #DAZNfightclub macht der Rückkampf von Gennady "GGG" Golovkin und Saul "Canelo" Alvarez. Vor genau einem Jahr traten die beiden Mittelgewichtler bereits gegeneinander an und lieferten sich ein Duell, das mit einem umstrittenen Split-Draw endete. Nun gibt es die Chance auf Revanche.

DAZN geht um 2 Uhr in der Früh auf Sendung, nach den Vorkämpften steigt der Hauptkampf dann voraussichtlich gegen 5 Uhr.

Anthony Joshua - Alexander Povetkin am 22. September live auf DAZN

Er ist der aktuelle Superstar der Box-Szene: Anthony Joshua. Am 22. September wagt sich der Schwergewichtsweltmeister der IBF, WBA, WBO und IBO wieder in den Ring und duelliert sich mit Alexander Povetkin.

Zwar geht Joshua als Favorit in den Kampf, doch der Russe ist mit seiner Schlagkraft und der Effizienz in seinen Hieben nicht zu unterschätzen. Kann Povetkin seinem Kontrahenten die erste Niederlage in dessen Profikarriere zufügen?

Auf DAZN erfahrt ihr es. Das "Netflix des Sports" zeigt den Fight am Samstag ab 23 Uhr. Zuvor sind auch die Vorkämpfe im Programm zu sehen. Um 19 Uhr geht es damit los.

Alexander Povetkins Profi-Statistik:

Kämpfe 35 Siege 34 K.-o.-Siege 24 Niederlagen 1 Unentschieden 0 Keine Wertung 0

22 Bellator-Fights pro Jahr live auf DAZN

DAZN hat zusammen mit dem MMA-Veranstalter Bellator eine mehrjährige Partnerschaft verkündet. Los geht's am 29. September - und das gleich mit einem epischen Event: Neben dem Titelkampf im Mittelgewicht zwischen Gegard Mousasi und Rory MacDonald zeigt das Streaming-Portal auch das Aufeinandertreffen von Quinton "Rampage" Jackson und Wanderlei Silva. Start ist um 1 Uhr in der Nacht.