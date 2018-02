Boxen: Wo kann ich den WM-Kampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz live sehen?

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. So spektakulär wird der Titel-Streit der Ball-Artisten Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

Am 4. März (MEZ) heißt es im Barclays Center in Brooklyn Fight Night! Der WBC-Schwergewichts-Weltmeister Deontay Wilder trifft auf den ungeschlagenen Herausforderer Luis Ortiz. Bei SPOX bekommt ihr alle Infos zu beiden Kämpfern und der Übertragung im Livestream.

Der Box-Gipfel zwischen Wilder und Ortiz sollte eigentlich bereits im November des letzten Jahres stattfinden, musste aufgrund einer positiven Dopingprobe bei "The Real King Kong" Ortiz allerdings abgesagt werden. Der Kubaner wurde bereits das zweite Mal positiv getestet. Dem WBC-Titelkampf im März steht diesmal aber nichts im Weg.

Wann findet Deontay Wilder gegen Luis Ortiz statt?

Kampf Deontay Wilder - Luis Ortiz Datum Sonntag, 4. März (MEZ) Uhrzeit 3 Uhr nachts (MEZ) Arena Barclays Center Brooklyn

Wo kann ich Wilder - Ortiz im Livestream sehen?

Der Schwergewichts-Knaller zwischen Wilder und Ortiz wird in der Nacht vom 3. auf den 4. März um 3 Uhr live auf DAZN übertragen. DAZN zeigt immer wieder ausgewählte Box-Highlights, vergangenes Jahr war zum Beispiel der Kampf zwischen Floyd Mayweather Junior und Connor McGregor zu sehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streaming-Dienst, der euch alles liefert, wonach euer Sportherz lechzt. Europäischer Fußball? Ja! US-Sport? Klar doch! Tennis? Logo! Darts? Selbstverständlich! Boxen? Und ob! Neben diesen Sportarten erwarten euch noch viele mehr.

Das Beste an dem Ganzen ist, dass der erste Monat für euch kostenlos ist. Im Anschluss müsst ihr lediglich 9,99 Euro pro Monat berappen und ihr seid dabei. Kündbar jederzeit. Das komplette Programm findet ihr hier, zur Anmeldung geht's hier lang.

Infos zu Deontay Wilder

Spitzname The Bronze Bomber Bilanz 39-0-0 K.o. (Quote) 38 (97%) Größe 2,01 m Gewicht 102,73 kg Reichweite 211 cm Stil Linksauslage Alter 32 Nation USA

Deontay Wilder ist bereits seit Januar 2015 WBC-Schwergewichts-Weltmeister. Trotz Verletzung an der rechten Schlaghand bezwang Wilder damals Bermane Stiverne einstimmig nach Punkten. Es war das einzige Mal in seiner Karriere, dass "The Bronze Bomber" einen Kampf nach Punkten für sich entschied - alle anderen Kämpfe gewann er durch K.o.

Seitdem wurde der Amerikaner sechs Mal herausgefordert und war jedes Mal siegreich. Eric Molina, Johann Duhaupas, Artur Szpilka, Chris Arreola, Gerald Washington und nochmal Bermane Stiverne hießen seine Gegner. Alle schickte er auf die Bretter. Bemerkenswert: Nachdem Stiverne im ersten Kampf erst nach Punkten verlor, knockte ihn Wilder im zweiten Anlauf bereits in der ersten Runde aus.

Infos zu Luis Ortiz

Spitzname The Real King Kong Bilanz 28-0-0 K.o. (Qoute) 24 (80%) Größe 1,93 m Gewicht 109,09 kg Reichweite 213 cm Stil Rechtsauslage Alter 38 Nation Kuba

Genau wie der Titelverteidiger ist auch sein Herausforderer Luis Ortiz noch ungeschlagen. Ortiz musste wegen unangemeldeter Medikamente eine Dopingsperre absitzen. Angeblich nahm er die Medikamente aufgrund seines Bluthochdrucks bereits seit zwei Jahren - er wusste nicht, dass sie in die Liste verbotener Substanzen aufgenommen wurden. Nach seiner Sperre meldete er sich gegen Daniel Martz erfolgreich zurück.

"The Real King Kong" ließ dem Amerikaner Martz keine Chance. Er spielte seine Dominanz aus und kontrollierte den Kampf nach Belieben. Bereits in Runde zwei entschied Ortiz den Fight durch KO für sich.

Favorit Wilder gibt sich selbstbewusst - Ortiz: "Er redet zu viel"

Der Amerikaner Wilder spuckte im Vorfeld des Kampfes bereits große Töne. So versprach er, Ortiz auszuknocken. "The Bronze Bomber" geht laut vielen Experten zwar als Favorit in den Kampf, dennoch gilt Ortiz als einer der gefährlichsten Gegner, den er in den letzten Jahren vor die Fäuste bekam. Als Rechtsausleger wird der Kubaner sehr unangenehm zu boxen sein.

Dieser wiederum zeigt sich von Wilders Ankündigungen unbeeindruckt und meint: "Er redet zu viel. Er muss das im Ring beweisen." Weiterhin erklärt der Kubaner, er sei nicht wie die anderen Jungs, gegen die er boxte, sondern "ein echter Kämpfer. Tough und mit jeder Menge Erfahrung."