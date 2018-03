Die anstehenden Box-Highlights: Termine, Kämpfer, Bilanzen und Austragungsorte

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Es ist nicht einfach, beim Boxen immer auf dem Laufenden zu sein. Um Ihnen das Leben als Box-Fan zu erleichtern, finden Sie an dieser Stelle stets die Termine für die nächsten großen Kämpfe.

Sergey Kovalev (RUS - 31-2-1) - Igor Mikhalkin (RUS - 21-1-0)

3. März, New York: Igor Mikhalkin will unbedingt gegen seinen russischen Landsmann Sergey Kovalev kämpfen. So gerne, dass er sogar eigens seinen IBO-Titel niedergelegt hat. "Es ist eine große Ehre für mich, in den Vereinigten Staaten zu kämpfen", freut sich Mikhalkin: "Dies wird zweifelsfrei der größte und härteste Kampf meiner Karriere."

Kovalev, der ohnehin als Favorit in den Kampf um den Halbschwergewichtstitel der WBO geht, hat in New York fast schon Heimvorteil. Schließlich ist der Madison Square Garden ein Ort, an dem er schon des Öfteren gekämpft hat - im Gegensatz zu Mikhalkin, der zum ersten mal in den USA antritt.

Trotzdem ist Mikhalkin nicht chancenlos. Er ist erfahren und könnte als Rechtsausleger Kovalev gefährlich werden. "Das hat Kovalev in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet", weiß daher auch Kathy Duva, CEO des Main Events.

Deontay Wilder (USA - 39-0-0) - Luis Ortiz (CUB - 28-0-0)

3. März, New York: Eigentlich hätte der Kampf schon im vergangenen November stattfinden sollen, doch eine positive Dopingprobe bei Luis Ortiz ließ das Duell platzen. Nun darf sich der Kubaner aber endlich im WM-Fight der Schwergewichtler gegen Deontay Wilder probieren.

Wilder, der im Barclays Center vor heimischer Kulisse boxen wird, geht als Favorit in den Kampf. Entsprechend selbstbewusst zeigt er sich im Vorhinein: "Jedes Mal wenn ich versprochen habe, dass ich meinen Gegner vorzeitig schlage, habe ich mein Versprechen gehalten. Auch dieses Mal verspreche ich: Ortiz geht am 3. März K.o.!"

Unterschätzen darf man Ortiz jedoch nicht. Als Rechtsausleger ist er gewiss kein angenehmer Gegner, zudem ist der 38-Jährige körperlich ein echter Block.

Anthony Joshua (GBR - 20-0-0) - Joseph Parker (NLZ - 24-0-0)

31. März, Cardiff: Anthony Joshua ist spätestens seit seinem spektakulären Sieg über Wladimir Klitschko aus dem Jahre 2015 einer der Superstars der Boxszene. Und nun, nach langen Verhandlungen, hat der Brite endlich seinen nächsten Gegner gefunden.

Mit Joseph Parker ist als Profi noch ungeschlagen und hat mit 18 K.o-Siegen in 24 Kämpfen auch von der Schlaghärte her keine allzu schlechte Bilanz. "Ich habe eine Menge Respekt vor Parker und dem Kampf", sagte Joshua daher: "Ich freue mich drauf, das Trainingslager ist im Gange."

Während Joshua also friedliche Töne wählte, drückte sich Parker angriffslustiger aus: "Anthony Joshua ist überheblich. Vor ein paar Monaten hörte ich ihn sagen: 'Warum sollte ich mir Sorgen um dieses kleine Kind aus Neuseeland machen?'"

Gennadi Golovkin (KAZ - 37-0-1) - Saul Alvarez (MEX - 49-1-2)

5. Mai, Ort offen: Im vergangenen September gab es zwischen Golovkin und Alvarez bereits eine spektakuläre Box-Party. In einem hochklassigen Kampf trennten sich die beiden Topstars der Szene unentschieden, noch im Ring kündigten sie einen Rückkampf an.

Und nun ist es amtlich: Anfang Mai werden sich Golovkin und Alvarez tatsächlich nochmals gegeneinander messen. "Das ist der Kampf, den die Welt sehen will", frohlockte Golovkin nach der Bekanntgabe. Alvarez setzte gleich mal ein verbales Ausrufezeichen: "Golovkin kann sich nicht hinter den Punktrichter verstecken, weil ich ihn ausknocken werde!"

Im September fand der Kampf übrigens in Las Vegas statt. Wo diesmal gekämpft wird, steht bis dato noch nicht fest.