Klitschko: "Denke nur bis zum Fight"

Donnerstag, 06.04.2017

"Ich denke nicht weiter als bis zum 29. April", sagte der 41-Jährige am Mittwoch in seinem traditionellen Trainingslager in Going in den Tiroler Alpen gegenüber der Bild.

Der ehemalige Weltmeister möchte die Entscheidung, was danach passiert, allerdings unabhängig vom Ausgang des Kampfes entscheiden. "Wenn Gesundheit und Motivation noch da sind, mache ich weiter. Wenn eines von beiden fehlt, höre ich auf."

Klitschko trifft am 29. April im WM-Kampf um die Titel der IBF- und WBA-Verbände im Londoner Wembleystadion auf Anthony Joshua. Die Arena ist mit 90.000 Zuschauern ausverkauft.

