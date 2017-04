Feigenbutz am 13. Mai gegen Russen Sirotkin

Dienstag, 04.04.2017

"Er wird in der Ufgauhalle seine erste Niederlage kassieren und ohne Titel nach Hause fahren. Aber das klären wir alles am 13. Mai im Ring", sagte Feigenbutz gewohnt selbstbewusst vor dem Kampf in seinem "Wohnzimmer" gegen "The Beast" Sirotkin.

In der Ufgauhalle hatte sich Feigenbutz am 3. Dezember 2016 mit einem K.o.-Sieg über Mike Keta den IBF-Intercontinental-Titel gesichert.

