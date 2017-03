Sensation! Haye unterliegt Bellew vorzeitig

Sonntag, 05.03.2017

"Als ich in den Ring kam, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Angst. Ich hatte Angst um meine Gesundheit", erklärte Bellew nach seinem Triumph. "Ich habe aber einen Schalter, wenn ich diesen umlege, dann habe ich vor mir selbst Angst."

Er sei härter getroffen worden, als es jemals zuvor der Fall gewesen sei, zollte der Brite seinem Gegenüber Respekt. "Ich kann aber einfach nicht zurückziehen, das ist eine beängstigende Sache. Aber eigentlich will ich es gar nicht. Es ist ein harter Sport. Alles was ich will, ist gesund zu bleiben und meine Kinder aufwachsen sehen."

Nach einer augeglichenen Anfangsphase hatte sich Haye zuvor leichte Vorteile erarbeitet und das Kinn seines Gegners mehrfach getestet. Wirklich überzeugend war die Vorstellung des ehemaligen Weltmeister, der teilweise mit wilden Schlägen sein Ziel weit verfehlte, allerdings nicht.

Coach wirft das Handtuch

Bellew hingegen lieferte einen taktisch klugen Kampf ab und profitierte von der sechsten Runde an zudem von einer Verletzung Hayes, der zu diesem Zeitpunkt allerdings auch konditionell in große Probleme geriet.

Haye war während einer Vorwärtsbewgung ausgerutscht und hatte sich eine Verletzung an der rechten Achillessehne zugezogen, die ihn in der Folge bei jeder Bewegung sichtlich einschränkte und somit zum einfachen Ziel für Bellew machte.

Als Konsequenz musste Haye nach einem Treffer von Bellew in der siebten Runde zum ersten Mal durch eine Schlagwirkung zu Boden, vorher hatte der 36-Jährige bereits mehrfach den Stand verloren. Nachdem Bellew seinen Kontrahenten in der elften Runde durch die Seile aus dem Ring schlagen konnte, hatte Haye-Coach Shane McGuigan genug gesehen und das Handtuch geworfen.

"Bellew war der bessere Kämpfer"

"Ich habe nicht erwartet, dass er so ein gutes Kinn und eine solch gute Ausdauer hat", räumte Haye nach der dritten Niederlage im 31 Profi-Kampf ein. "Bellew war heute der deutlich bessere Kämpfer. Ich glaube zwar, dass ich mehr Talent habe, aber er hatte einfach das größere Herz. Er hat meine besten Schläge weggesteckt und hat mich zu Boden gebracht."

Trotz der bitteren Niederlage brachte Haye direkt einen Rückkampf ins Spiel. "Jetzt bin ich auf seine Gnade angewiesen", sagte der Haymaker. Eine Idee, der offensichtlich auch der Sieger des Abends nicht abgeneigt war. "Ich habe so viel Respekt für David als Kämpfer. Ich denke, dass wir es nochmal tun können", erklärte ein sichtlich zufriedener Bellew, für den es im 32 Kampf der 29 Sieg bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden war.

