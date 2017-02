Erfolgreiche Premiere für Umsteigerin Kozuch

Mittwoch, 08.02.2017

Kozuch, die in der Halle mit der deutschen Nationalmannschaft zweimal EM-Silber holte, hat als Partnerin von Borger die Nachfolge der zurückgetretenen Britta Büthe angetreten. Das Duo aus Stuttgart ist in den USA mit einer Wildcard am Start. Kozuch hatte ihren Wechsel in den Sand im Oktober bekannt gegeben.

