Skyliners überzeugen in Saloniki

Dienstag, 17.01.2017

Die Skyliners kamen schlecht in die Partie und gerieten schnell in Rückstand, bis zur Pause konnten sie diesen aber nahezu egalisieren. Ab der zweiten Halbzeit legten die Frankfurter vor allem in der Defense zu und konnten so das Spiel schnell drehen. Diese Führung gaben sie bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ironi Nahariya haben die Skyliners ihr Weiterkommen in der eigenen Hand.

Ludwigsburg hielt in der ersten Halbzeit gut mit und konnte mit einer kanppen Führung in die Pause gehen. Im dritten Viertel gerieten sie allerdings vollkommen unter die Räder und gaben dieses mit 9:25 ab. Ein spätes Comeback reichte den Riesen aber nicht mehr, die Partie komplett zu drehen. Für die Badenser geht es vor dem letzten Spieltag gegen Besiktas nur noch um die Endplatzierung in der Gruppe. Ludwigsburg ist bereits für die K.o.-Phase qualifiziert.

Die Basketball Championsleague im Überblick