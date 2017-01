Oldenburg schlägt auch PAOK

Mittwoch, 18.01.2017

Bis zur Halbzeit sahen die Zuschauer in der spärlich besetzten Halle ein ausgeglichenes Spiel zwischen PAOK Thessaloniki und den EWE Baskets Oldenburg.

Die Gäste aus Oldenburg hatten kurz vor und kurz nach der Pause zwei starke Phasen, in denen sie sich absetzen und das Spiel vorentscheiden konnten. Besonders im dritten Viertel spielten die Oldenburger guten Basketball.

Erlebe die Basketball Champions League auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Unkonzentriertheiten im Ballbesitz und Schwächen in der Defensive sorgten aber dafür, dass es am Ende noch mal knapp wurde und die Hausherren bis auf zwei Punkte herankamen. Allerdings hatte Oldenburg Glück, dass PAOK in der Schlussphase zwei Freiwürfe liegen ließ.

Auf Seiten der Baskets taten sich Ricky Paulding und Dirk Mädrich mit jeweils 15 Punkten hervor. Im letzten Gruppenspiel empfängt Oldenburg das Schlusslicht Pallacanestro Varese.

Alle News zur Basketball Champions League