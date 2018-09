Dennis Schröder: DBB-Team "mit die stärkste Mannschaft, die wir je hatten"

NBA-Profi Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder hat vor dem anstehenden Supercup ausschließlich lobende Worte für die deutsche Nationalmannschaft gefunden.

"Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht", sagte Schröder vor der Duell gegen die Türkei am Freitag. Wenn alle Spieler an Bord sind, sei das DBB-Team für Schröder "mit die stärkste Nationalmannschaft, die wir jemals hatten".

Mit seiner persönlichen Entwicklung zeigte sich Schröder insgesamt zufrieden: "Es hat sich ausgezahlt, dass ich in den letzten Jahren so viel gearbeitet habe". Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die WM wolle Schröder auf jeden Fall mitspielen.

Unterstützt wird Schröder beim Supercup und der darauffolgenden WM-Quali gegen Estland und Israel unter anderem von Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks. Nicht mit dabei sind hingegen Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner, Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) und Isaiah Hartenstein (Houston Rockets).