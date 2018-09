Basketball: Die DBB-Herren im VTG Supercup: Kader, Spielplan, TV-Übertragung

Am Freitag geht es für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die 30. Auflage des Supercups. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Kader, Spielplan und der TV-Übertragung des Turniers.

Der VTG Supercup dient als Vorbereitung auf die wichtigen Qualifikationsspiele zur WM 2019 am 13. September in Estland und 16. September gegen Israel in Leipzig. Dabei besitzt das Team von Henrik Rödl mit bislang sechs Siegen aus sechs Erstrundenspielen eine hervorragende Ausgangslage für den Sprung zur Endrunde nach China.

DBB-Herren: Wann und wo findet der VTG Supercup statt?

Der Supercup findet nun schon zum dritten Mal in Folge in Hamburg statt. Austragungsort ist die edel-optics.de Arena. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren findet das Turnier aufgrund der WM-Qualifikationsspiele nur an zwei Tagen statt: Freitag, dem 7. und Samstag, dem 8. September.

© getty

VTG Supercup: Die Gegner der deutschen Nationalmannschaft

Zum diesjährigen Supercup nehmen nehmen neben der deutschen Mannschaft folgende Teams teil:

Türkei

Italien

Tschechien

Das deutsche Team hat gegen den Auftaktgegner Türkei noch eine Rechnung offen: Beim letzten Aufeinandertreffen bei der EM im eigenen Land (2015) gab es für das DBB-Team eine 75:80-Niederlage. Bessere Erinnerungen hat die deutsche Mannschaft da schon bei Italien. Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr gewann das Team mit 61:55. Gegen das tschechische Team gab es in den fünf bisherigen Spielen vier Siege.

Der Spielplan des VTG Supercups

Freitag: 7 September. 17 Uhr: Italien - Tschechien

Freitag: 7 September, 20 Uhr: Deutschland - Türkei

Samstag: 8 September, 17.30 Spiel um Platz 3

Samstag 8. September, 20 Uhr Finale

Basketball: Den Supercup live im TV und im Livestream sehen

Hierzulande gibt es nur eine Möglichkeit, den VTG Supercup außerhalb des Stadions live zu sehen: Telekom Sport hat sich die Übertragungsrechte für das Event gesichert und überträgt auch die kommenden WM-Qualifikationsspiele live. Das Beste daran: alle Supercup-Spiele sind kostenlos.

Supercup: Der Kader der DBB-Herren im Überblick

Bundestrainer Henrik Rödl hat für die kommenden Spiele folgende 12 Spieler nominiert.

Spieler Team Ismet Akpinar Ratiopharm Ulm Danilo Barthel FC Bayern München Bastian Doreth medi Bayreuth Niels Giffey Alba Berlin Karim Jallow MHP Risen Ludwigsburg) Maximilian Kleber Dallas Mavericks Dennis Schröder Oklahoma City Thunder Andreas Seiferth medi Bayreuth Karsten Tadda EWE Baskets Oldenburg Johannes Thiemann Alba Berlin Maik Zirbes Roter Stern Belgrad Jonas Grof Phoenix Hagen

Die letzten fünf Sieger des Supercups