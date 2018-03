Bayern vor Entscheidungsspiel gegen Kasan: "Werden den nächsten Schritt machen"

NCAA Division I Live Kentucky -

Nach der vergebenen Chance in Russland wollen die Basketballer von Bayern München am Mittwoch (20.30 Uhr/Telekom Sport) im dritten und entscheidenden EuroCup-Duell mit Unics Kasan unbedingt den ersten Halbfinaleinzug schaffen. "Wir werden jetzt den nächsten Schritt machen", sagt Kapitän Anton Gavel.



Am vergangenen Freitag hatte der Bundesliga-Spitzenreiter in Kasan den ersten Matchball nicht genutzt (73:80). Darum muss wie beim Auftakt der best-of-three-Serie in der Vorwoche (83:75) ein Sieg in eigener Halle her. "Wir müssen wieder die Bretter kontrollieren wie im ersten Spiel und ihnen nicht so viele zweite Chancen geben", sagt Gavel.

Die Ausbeute von der Dreierlinie war in beiden Duellen schlecht, auch das soll besser werden. "Ich bin mir sicher, dass uns das nicht ein drittes Mal passiert und unsere Würfe am Mittwoch fallen", sagte Gavel. Trainer Sasa Djordjevic warnte: "Kasan wird das Spiel wieder auf ein sehr hohes physisches Level heben."

München war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale gescheitert. Sollten die Bayern diesmal weiterkommen, bliebe für den Pokalsieger die Chance auf das Triple bestehen.