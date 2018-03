March Madness 2018: Wo gibt's die finale Phase der NCAA-Saison im Livestream?

NBA Live 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NCAA Division I Baylor @ Kansas State NCAA Division I Kansas @ Oklahoma State NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets BSL Fenerbahce -

Die College-Basketball-Saison geht in die heiße Phase. Mit der March Madness (ausgewählte Partien live auf DAZN) startet das finale Turnier, in dem die beste Mannschaft der aktuellen Saison gekürt wird. SPOX gibt einen Überblick über die Auslosung, den Selection Sunday und den Spielmodus.

Im März blickt ganz Amerika auf jene 68 Teams, die es ins NCAA-Turnier schaffen. In der aktuellen Saison nehmen in der höchsten Spielklasse, der sogenannten Division I, in 32 Conferences - gewissermaßen eigene Ligen - ganze 351 Schulen teil.

Die Sieger der 32 Conferences qualifizieren sich mit 36 weiteren eingeladenen Teams für das NCAA Division I Men's Basketball Tournament. Dieses Turnier ist besser unter March Madness bekannt. Darin wird der US-Amerikanische Meister im College Basketball gekürt.

Die March Madness findet in den USA eine immense Beachtung. Jahr für Jahr versuchen Fans nicht nur den Sieger, sondern auch den gesamten Turnierverlauf vorherzusagen. Anders als beispielsweise bei den Playoffs in der NBA spielen die Teams gegeneinander nicht in einer Best-of-seven-Serie, sondern liefern sich immer nur ein K.o.-Spiel. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es Underdogs weiter bringen als erwartet, und trägt damit zur Popularität des Turniers bei.

Wie läuft die March Madness ab?

Das diesjährige Turnier startet am 13. März in Dayton, Ohio mit den "First Four", einer Zwischenrunde, in der sich vier Teams um zwei "Wildcard-Plätze" streiten. Insgesamt ist die March Madness in sieben Runden unterteilt:

Turnierabschnitt Datum First Four 13. und 14.03. Erste Runde 15. und 16.03. Zweite Runde 17. und 18.03. Regional Semi-Finals - Sweet Sixteen 22. und 23.03. Regional Finals - Elite Eight 24. und 25.03. National Semi-Finals - Final Four 31.03. National Championship Game 02.04.

Wo wird die March Madness im Livestream übertragen?

DAZN zeigt nicht nur ausgewählte Spiele der NBA, sondern hat auch die Spiele der NCAA im Programm. Wenn es in die heiße Phase der March Madness geht, verpasst ihr auf DAZN kein Spiel mehr.

Im ersten Monat ist der Streamingdienst gratis, anschließend kostet ein Abonnement lediglich 9,99 Euro pro Monat. Dabei gibt es aber nicht nur Basketball zu bestaunen: DAZN hat auch Europas Top-Fußball-Ligen aus England, Frankreich, Spanien und Italien im Programm. Zudem überträgt die Plattform Spiele aus der NFL, NHL , der ATP- und WTA-Tour sowie die größten Boxkämpfe.

Wann ist der Selection Sunday 2018?

Die Zeremonie der Auslosung - Selection Sunday - findet in der Nacht auf Montag, den 12. März statt. Danach steht das Bracket für das gesamte Turnier fest, das mit den Final Four in San Antonio endet.

Die NCAA-Champions der vergangenen Jahre

Jahr Sieger Finalgegner Resultat 2017 North Carolina Gonzaga 71:65 2016 Villanova North Carolina 77:74 2015 Duke Wisconsin 68:63 2014 Connecticut Kentucky 60:54 2013 Louisville Michigan 82:76 2012 Kentucky Kansas 67:59 2011 Connecticut Butler 53:41 2010 Duke Butler 61:59 2009 North Carolina Michigan State 89:72 2008 Kansas Memphis 75:68 2007 Florida Ohio State 84:75

