Deutsche Basketballer in WM-Qualifikation weiter mit perfekter Bilanz

Die deutschen Basketballer haben ihre weiße Weste in der Qualifikation zur WM 2019 in China gewahrt. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl setzte sich am Sonntag in Tiflis mit 87:77 (51:38) gegen Gastgeber Georgien durch und hat mit vier Siegen in vier Partien bereits den Einzug in die Hauptrunde der Qualifikation perfekt gemacht.



Derr Berliner Joshiko Saibou war mit 15 Punkten der erfolgreichste Werfer für die Auswahl des DBB.

Keine 48 Stunden zuvor hatte sich Rödls Team in Frankfurt nach einer starken Vorstellung mit 79:74 (40:41) gegen den Gruppenfavoriten Serbien durchgesetzt und Rödl dabei begeistert. "Gegen die Serben gewinnt man nicht alle Tage", sagte der 48 Jahre alte Europameister von 1993: "Ich bin sehr stolz."

Beim Hinspiel gegen Georgien hatte Rödl sein Debüt als Bundestrainer und einen 79:70-Erfolg gefeiert. Auch im Rückspiel gab Deutschland den Ton an und wahrte letztlich sicher seine weiße Weste.

Der Modus sieht vor, dass die Teams die Punkte in die Hauptrunde mitnehmen. Zum Abschluss der Vorrundengruppe G geht es für Rödls Mannschaft Ende Juni/Anfang Juli noch gegen Österreich und zum Duell nach Serbien.

NBA Mock Draft 2018 - Luka Doncic, DeAndre Ayton, Marvin Bagley und Co. : Jede Menge Bigs und ein slowenisches Wunderkind © getty 1/31 Das Rennen um den ersten Pick ist im vollen Gange. Im Draft warten in diesem Jahr jede Menge gute Prospects, vor allem auf den großen Positionen. Dazu sorgt Luka Doncic weiter für Furore. © getty 2/31 1. Pick: Luka Doncic (G, Real Madrid) - Der Guard spielt bereits im Alter von 18 Jahren eine tragende Rolle. Seine Potenzial als primärer Ballhandler und Shot-Creator sucht in diesem Jahr seines Gleichen. Auch körperlich gibt es nicht zu meckern. © getty 3/31 2. Pick: DeAndre Ayton (C, Arizona) - Der Center ist mit seinem Körperbau und seinen 2,16 Meter bereits fähig, in der Liga mitzuhalten. Offensiv zeigt er in Post-Ups und Pick-and-Pops seine Vielseitigkeit. © getty 4/31 3. Pick: Marvin Bagley III (PF/C, Duke) - Auch beim Power Forward steht hinter der Defense ein großes Fragezeichen. Da er offensiv allerdings in ein modernes Pace-and-Space-System passen könnte, wird er von vielen anderen Experten sogar höher gestuft. © getty 5/31 4. Pick: Jaren Jackson Jr. (PF/C, Michigan State) - Der Big Man der Spartans ist ein eher unbekannterer Name, doch aufgrund seiner Intelligenz in der Defense und seinem starken Wurf (44.1 Prozent von der College-Dreierlinie) dürfte er früh vom Board sein. © getty 6/31 5. Pick: Mohamed Bamba (C, Texas) - Der Center ist mit einer Wingspan von 2,41 Metern gesegnet und hat die Fähigkeiten, um DPotY zu werden. Offensiv könnte er im Pick&Roll gefährlich sein. © getty 7/31 6. Pick: Michael Porter Jr. (SF/PF, Missouri) - Seine Rückenverletzung ließ den Flügel in vielen Mocks fallen. Voher galt er als Top-Prospect: Starker Drive und Wurf inklusive. Sein Rang wird davon abhängen, ob er noch zurückkehren kann. © getty 8/31 7. Pick: Trae Young (PG, Oklahoma) - Der Klon von Stephen Curry: Young kann ab der Mittellinie jeden Wurf treffen und hat somit eine anziehende Wirkung auf seine Verteidiger. Aber: Kann er seine physischen Defizite in der NBA verstecken? © getty 9/31 8. Pick: Mikal Bridges (SG/SF, Villanova) - Der Flügel ist einer der vielfältigsten Verteidiger auf dem College und könnte sich zu einem der besten 3-and-D-Spieler entwickeln. Offensiv ist noch offen, ob er für sich und seine Mitspieler kreieren kann. © getty 10/31 9. Platz: Collin Sexton (PG,Alabama) - Vor allem das tiefe Ballhandling des Point Guards ermöglicht ihm starke Penetration. Allerdings ist sein Abschluss mit der schwachen Hand und sein Wurf noch ausbaufähig. © getty 11/31 10. Pick: Miles Bridges (SF/PF, Michigan State) - Die Ceiling des Combo-Forwards geht wohl eher in Richtung elitärer Rollenspieler: Bridges ist ein vielseitiger und athletischer Verteidiger, der offensiv den Dreier im Repertoire hat. © getty 12/31 11. Pick: Kevin Knox (SF/PF, Kentucky) - Für einen Combo-Flügel ist Knox einer der Größten dieses Jahrgangs (2,05 Meter). Während er schon jetzt bereits stark am Korb abschließt, muss er in puncto Wurf und Decision-Making noch ein Schippe drauf legen. © getty 13/31 12. Pick: Wendall Carter Jr. (C, Duke) - Seine Vorzüge sind als Big im Passspiel zu verorten, wohingegen seine Defense einige Fragezeichen aufwirft. © getty 14/31 13. Pick: Robert Williams (C, Texas A&M) - Williams ist der klassische athletische Big, der defensiv den Korb beschützt und vorne eine Dunk-Maschine ist. © getty 15/31 14. Pick: Troy Brown (SF, Oregon) - Ein Playmaker auf dem Flügel kann nie schaden, Brown ist so einer. Allerdings fehlt ihm der Dreier. Er braucht die richtigen Mitspieler, um in der NBA erfolgreich zu sein. © getty 16/31 15. Pick: Dzanan Musa (SF, Cedevita Zagreb) - Der Kroate ist ein echter Wing-Scorer, auch wenn der Dreier noch nicht wirklich fällt. Fraglich ist, ob er defensiv mithalten kann. © getty 17/31 16. Pick: Chandler Hutchison (SF, Boise State) - Als Senior hat er nicht viel Upside, aber sein Playmaking und Drive dürften dennoch interessant sein. Auch defensiv sollte er mithalten können. © @twitter/razorbackmbb 18/31 17. Pick: Daniel Gafford (C, Arkansas) - Er ist der klassische Roll-Big, der jede Menge Athletik mitbringt und so auch jede Menge Würfe blocken kann. © getty 19/31 18. Pick: Lonnie Walker (SG, Miami) - Er ist ein gefährlicher Schütze aus dem Catch-and-Shoot und defensiv gute Anlagen. Diese müssen sich aber noch ein wenig entwickeln. © getty 20/31 19. Pick: Shai Gilgeous-Alexander (PG/SG, Kentucky) - Sehr lang und athletisch für einen Guard, dessen Spiel wohl gut in die NBA passt, auch wenn der Wurf noch ausbaufähig ist. © @twitter/23savage___ 21/31 20. Pick: Mitchell Robinson (C) - Robinson spielt keinen Basketball in dieser Saison, sondern hält sich lieber selbst fit. Vor der Saison galt er als einer der besten Bigs, unter anderem weil er 8.0 Würfe pro Spiel blockte © getty 22/31 21. Pick: Bruce Brown (PG/SG, Miami) - Durch Vereltzungen sind seine Aktien ein wenig gesunken, aber der athletische Two-Way-Guard, sollte für viele Teams interessant sein. © @twitter/Tom_NBA 23/31 22. Pick: Anfernee Simons (PG/SG, IMG Academy) - Der Guard ist eine Wundertüte, da er nicht aufs College ging. Simons wird nicht sofort NBA-ready sein, aber könnte sich zu einem guten Scorer entwickeln. © getty 24/31 23. Pick: Shake Milton (PG/SG, SMU) - Milton ist ein echter Combo-Guard, der seine Stärken im Spotup-Shooting hat und passabel verteidigt. Aus ihm könnte ein guter Rollenspieler werden. © getty 25/31 24. Khyri Thomas (SG, Creighton) - Als Shooting Guard ist er eigentlich ein bisschen zu klein, doch seine enorme Wingspan und sein guter Dreier könnten ihm eine gute NBA-Karriere bescheren. © getty 26/31 25. Pick: Trevon Duval (PG, Duke) - Er hat vielversprechende Anlagen und eine herausragende Atheltik, aber auch klare Schwächen wie zu viele Ballverluste und schwache Defense. © getty 27/31 26. Pick: Jontay Porter (C, Missouri) - Porter ist nicht besonders athletisch, glänzt dafür aber mit Range und gutem Auge. Auf dem College stellte aber unter Beweis, dass er eine Defense verankern kann. © getty 28/31 27. Pick: Keita Bates-Diop (PF, Ohio State) - Er ist schon etwas älter und verpasste Großteile seiner Junior-Saison. Ein Contender könnte beim 3-and-D-Spieler aber zugreifen. © getty 29/31 28. Pick: De'Anthony Melton (PG/SG, USC) - Durch laufende Ermittlungen gegen unerlaubte Zahlungen bei USC, wird der Guard nicht mehr spielen in diesem Jahr. In seiner Freshman-Saison deutete er aber bereits sein Potenzial als Playmaker an. © getty 30/31 29. Pick: Jacob Evans (SG/SF, Cincinnati) - Die komplette Liga giert nach Flügeln, die Dreier werfen und verteidigen. Evans ist ein solcher Spieler und kann vor allem kleinere Flügelspieler effektiv verteidigen. © getty 31/31 30. Pick: Landry Shamet (PG, Wichita State) - In Zeiten von vieler Guards könnte Shamet seinen Platz in der NBA finden. Er trifft fast 44 Prozent von draußen und ist zudem ein äußerst fähiger Verteidiger.

"Es ist egal bei uns, wer auf dem Feld steht"

Die Spiele der Hauptrunde sollen im September, November 2018 sowie im Januar 2019 stattfinden. Dabei will das deutsche Team den Sprung zum Großevent schaffen und wie bei der EM im vergangenen September für Furore sorgen.

Vor allem der Beweis einer neuen Tiefe im Kader bestätigte Rödl in seiner Einschätzung, dass Deutschland eine "wachsende Basketballnation" sei: "Es ist egal bei uns, wer auf dem Feld steht." Mit dem 18 Jahre alten Isaac Bonga (Fraport Skyliners) feierte schon gegen Serbien ein großes Talent sein Debüt, auf das längst die Späher aus der NBA aufmerksam geworden sind.

In der stärksten Liga der Welt spielen momentan in Dennis Schröder (Atlanta Hawks), Daniel Theis (Boston Celtics), Paul Zipser (Chicago Bulls) und Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) bereits vier deutsche Nationalspieler. Sie konnten allerdings aufgrund fehlender Freigaben ebenso wenig im ersten Qualifikations-Fenster helfen wie die Profis der EuroLeague-Klubs.