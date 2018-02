BBL: Frankfurt Skyliners binden Talent Armin Trtovac bis 2021

NBA Live Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets Liga ACB Gran Canaria -

Die Frankfurt Skyliners haben Talent Armin Trtovac für drei weitere Jahre bis 2021 an sich gebunden. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Der 20-Jährige hatte im Sommer 2015 einen Fördervertrag für drei Jahre bei den Skyliners erhalten und kam in der laufenden Spielzeit in der BBL in bislang fünf Einsätzen auf durchschnittlich 3,8 Punkte.

"Armin ist ein junger Centerspieler mit gutem Potenzial", sagte Frankfurts Trainer Gordon Herbert über Trtovac: "Sein Fokus soll darauf liegen weiterhin eine gute Saison zu spielen und sich nach einem guten und trainingsintensiven Sommer eine Rolle im BBL-Kader zu erarbeiten."