Qualifikation zur Basketball-WM 2019: Alle Infos zu Terminen, Modus und DBB-Team

In diesem Jahr werden die Startplätze für die Basketball-Weltmeisterschaft erstmals über eine Qualifikationsrunde ausgespielt. Zuvor entschied sich die Teilnahme der Teams über ihre Platzierungen in den vorausgegangenen Wettbewerben. Bei SPOX erfahrt ihr alles über den neuen Modus, die Termine und natürlich das DBB-Team.

Warum findet die WM 2019 und nicht 2018 statt?

Die FIBA entschied sich dafür die WM, die nach altem Turnus eigentlich 2018 hätte stattfinden sollen, um ein Jahr nach hinten auf das Jahr 2019 zu verschieben. Mit der Verschiebung auf ungerade Jahre möchte der Verband die Aufmerksamkeit für die Weltmeisterschaft sowie die Einnahmen der nationalen Verbände erhöhen.

Zuvor fand das Turnier in geraden Jahren und nahezu parallel mit der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Außerdem wurde die Teilnehmerzahl von 28 auf 32 erhöht. Die Qualifkationsrunde wird nun eigens ausgespielt.

Wie funktioniert die neueingeführte Qualifikation?

Zuvor qualifizierten sich die Teilnehmer vorwiegend über die Platzierungen in den vorangegangen Wettbewerben. Die nun eingeführte Qualifikation findet über das ganze Jahr verteilt statt.

Bis auf das Gastgeberland der WM 2019, China, müssen sich alle Mannschaften für die Endrunde qualifizieren, gesetzte Teams gibt es nicht. Die Teilnehmerzahl pro Kontinent wurde bereits festgelegt, die Qualifkation findet jeweils auf Ebene der Kontinentalverbände statt.

Kontinentalverband Qualifikationsteilnehmer WM-Startplätze FIBA Afrika 16 5 FIBA Amerika 16 7 FIBA Asien / Ozeanien 16 7 (+China) FIBA Europa 37 12 Gesamt 85 32

In welcher Gruppe ist Deutschland?

In der FIBA Europa Qualifikation sind 32 Nationen vertreten. Diese teilen sich auf zwölf Gruppen zu je drei bzw. vier Teams auf. Die zwei bzw. drei Gruppenbesten ziehen dann in die Hauptgruppe ein, die aus sechs Mannschaften besteht, und nehmen die errungenen Punkte mit. Die drei besten Teams aus der Hauptrundengruppe qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft.

Deutschland ist in der Vorrundengruppe G. Die Gegner lauten Serbien, Georgien und Österreich. Gegen jedes Team wird ein Mal gespielt.

Die aktuelle Tabelle der Deutschland-Gruppe

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Punkte für Punkte gegen Punktdifferenz Punkte 1 Deutschland 2 2 0 169 119 +50 4 2 Serbien 2 2 0 190 151 +39 4 3 Georgien 2 0 2 157 184 -27 4 4 Österreich 2 0 2 113 175 -62 2

Wie liefen die Spiele gegen Österreich und Georgien?

Im Auftaktspiel gegen Georgien - gleichzeitig das Pflichtspieldebüt für Bundestrainer Henrik Rödl - setzten sich die deutschen Basketballer ohne zahlreiche Leistungsträger durch. Endstand: 79:70. Bester Werfer war Robin Benzing mit 25 Punkten.

In der zweiten Partie in Österreich wurde ebenfalls ein Sieg eingefahren. Das Team um den besten Werfer Johannes Thiemann (17 Punkte) erteilte dem Nachbarn eine Lehrstunde - 90:49.

Wann und wo spielt Deutschland gegen Serbien?

Das vorerst letzte Quali-Spiel in dieser Gruppe gegen Serbien findet am Freitag, dem 23. Februar, statt. Tip-Off in der Fraport Arena in Frankfurt, die 5.000 Zuschauer fasst, ist um 19.30 Uhr. Die ebenfalls ungeschlagenen Serben sind dabei favorisiert. Das Team von Bayern München-Trainer Sasa Djordevic ist Vize-Welt- und Europameister sowie Silbermedaillengewinner der Olympischen Spielen in Rio.

Wo kann ich Deutschland - Serbien im Livestream und Liveticker verfolgen?

Die Begegnung zwischen Deutschland und Serbien wird im Livestream bei Telekom Sport übertragen. Alle Informationen zu den unterschiedlichen Abo-Möglichkeiten für Telekom-Kunden und Nicht-Telekom-Kunden findet ihr auf der Internetpräsenz von Telekom Sport.

Einen Liveticker zur Partie gibt's bei SPOX und zwar hier.