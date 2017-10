Berlin chancenlos gegen Krasnodar

Basketball Champions League Live Bayreuth -

Der frühere deutsche Serienmeister Alba Berlin hat beim Wiedersehen mit seinem ehemaligen Trainer Sasa Obradovic im zweiten EuroCup-Spiel die erste Niederlage hinnehmen müssen.

Die Hauptstädter unterlagen in der Gruppe C beim russischen Spitzenklub Lokomotive Kuban Krasnodar 59:75 (30:34).

Bayern München gewann dagegen auch sein zweites Gruppenspiel gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen ohne Probleme 93:57 (49:22).

Berlin baut immer weiter ab

Bester Werfer der Berliner war der US-Amerikaner Dennis Clifford (10 Punkte), bei Krasnodar ragte der ehemalige Ulmer Chris Babb (20) heraus.

Alba startete gut, gewann das erste Viertel 19:15, baute in der Folge aber stark ab. Am ersten Spieltag hatte Berlin noch mit 111:85 (57:39) gegen Partizan Belgrad gewonnen. Obradovic war vier Jahre lang Trainer bei Alba und führte das Team zweimal zum Pokalsieg (2014, 2016).

Bayern übernimmt Tabellenführung

Im Münchner Audi Dome führte Nihad Djedovic (15) als bester Schütze die Bayern zur Tabellenführung in der Gruppe B. Das erste Spiel hatte die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic 86:69 bei Galatasaray Istanbul gewonnen.

Am Dienstag hatte ratiopharm Ulm in der Gruppe D beim französischen Rekordmeister Asvel Lyon-Villeurbanne ebenfalls seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Beim deutlichen 77:108 (41:52) waren die Schwaben vor allem in der zweiten Hälfte chancenlos.