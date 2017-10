Basketball: Würzburg ungeschlagen Spitze

NFL Live RedZone -

Week 6 NFL Live Dolphins @ Falcons (DELAYED) Superliga Live River Plate -

Tucuman MLB Cubs @ Dodgers (Spiel 2) NFL Giants @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Oktober Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Bromwich Primera División Las Palmas -

Celta Vigo MLB Astros @ Yankees (Spiel 3) NFL Colts @ Titans Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

17.10.2017 Basketball Champions League Zielona Gora -

Bonn Basketball Champions League Teneriffa -

Ludwigsburg NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Oktober BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Strasbourg Basketball Champions League Sassari -

EWE Baskets Serie A Corinthians -

Gremio NBA Timberwolves @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Oktober BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Oktober European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters German Darts Masters -

Tag 1 European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton NBA Cavaliers @ Bucks J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Oktober If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Oktober Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou BSL Fenerbahce -

Gaziantep Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk ACB Real Madrid -

Malaga Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao NFL RedZone -

Week 7 Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

24. September Basketball Champions League Riesen Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Petrol Olimpija -

Medi Bayreuth Serie A Atalanta -

Hellas Verona Basketball Champions League EWE Baskets -

Karsiyaka First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2 European Championship European Darts Championship: Tag 1 Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Oktober European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd NBA Thunder @ Timberwolves A-League Adelaide Udt – Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Oktober Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers European Championship European Darts Championship: Tag 3 Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham NBA Cavaliers @ Pelicans

s.Oliver Würzburg hat in der Basketball Bundesliga am fünften Spieltag die Tabellenführung übernommen. Die Würzburger besiegten am Sonntagabend die Walter Tigers Tübingen 84:69 (45:30) und schoben sich mit dem fünften Sieg im fünften Spiel vorbei am früheren Serienchampion Alba Berlin und medi Bayreuth.

Das Team von Trainer Dirk Bauermann ist als einziges Team noch ungeschlagen. Würzburgs Nationalspieler Robin Benzing gelangen 19 Punkte.

Alba fügte in seinem bereits sechsten Spiel den Telekom Baskets Bonn beim 90:69 (43:34) ihre erste Niederlage zu und kletterte vorbei an dem nun viertplatzierten medi Bayreuth, der seine erste Niederlage hinnehmen musste, auf Platz zwei.

Bayreuth unterlag überraschend deutlich zu Hause gegen Science City Jena 75:87 (29:45). Ratiopharm Ulm fuhr beim 89:65 (46:38) gegen die noch sieglose BG Göttingen die ersten beiden Punkte ein.

Ex-Meister Bayern München setzte sich gegen Vizemeister EWE Baskets Oldenburg souverän mit 95:74 (49:28) durch und ist nun Dritter. Der beste Schütze der Partie war mit Bryon Allen (20 Punkte) aber ein Oldenburger.

Die MHP Riesen Ludwigsburg gewannen bei den Basketball Löwen Braunschweig 74:67 (39:36). Aufsteiger Mitteldeutscher BC verlor nach Verlängerung gegen die Frankfurt Skyliners 93:96 (39:42). Die Giessen 46ers besiegten die Eisbären Bremerhaven 89:73 (43:37).

Alba mit starker Teamleistung

Bei Alba glänzten Luke Sikma, Center Dennis Clifford und Spencer Butterfield mit allesamt 14 Punkten. Die starken 24 Zähler von Bonns Ron Curry waren für die Gäste zu wenig.

In Ulm gelangen Trey Lewis vor 6200 Zuschauern 19 Zähler. Für die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath war es nach dem Sieg im Eurocup am Dienstag gegen den türkischen Vertreter Tofas Bursa erst der insgesamt zweite Sieg der Saison. Letztes Jahr hatte Ulm mit 27 Siegen in Serie noch für einen Startrekord gesorgt.

Jenas Shooting Guard Martynas Mazeika war mit 20 Punkten maßgeblich für den ersten Auswärtssieg Jenas verantwortlich. Aufseiten Bayreuths, das nur das letzte Viertel für sich entscheiden konnte, war Gabe York der beste Schütze (13).