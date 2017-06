Vier französische Topklubs melden für CL

Erlebe

deinen Sport

live NBA Fr 01:00 NBA Draft 2017 FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA

Die Startliste der Basketball-Champions League nimmt langsam Konturen an. Wie die Verantwortlichen offiziell bestätigten, werden die vier französischen Topklubs der abgelaufenen Saison am Wettbewerb teilnehmen.

Sowohl Pokalsieger Nanterre als auch die drei besten Mannschaften der Regular Season, die AS Monaco, Elan Chalon sowie SIG Straßburg, machen von ihrem Startrecht Gebrauch.

Besonders Monaco sorgte in der ersten Ausgabe des Wettbewerbs in der vergangenen Saison für Furore. Am Ende landete das Team aus dem Fürstentum auf dem dritten Platz.

Die vier Teams aus Frankreich sind nebst 20 anderen Mannschaften für die Gruppenphase gesetzt. Welche deutschen Teams teilnehmen werden, steht noch nicht fest. Komplettiert wird das 32er-Feld durch acht Teams aus der Qualifikation. Der erste Spieltag ist für den 10. Oktober terminiert.