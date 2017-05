Akpinar offenbar vor Wechsel nach Ulm

Mittwoch, 17.05.2017

Wie basketball.de berichtet, zieht es Akpinar zur kommenden Saison nach Ulm. Der Deutsch-Türke schaffte trotz seiner Auszeichnung in der laufenden Spielzeit in Berlin nicht so richtig den Durchbruch.

Akpinar, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, kam lediglich durchschnittlich 15 Minuten pro Partie zum Einsatz. Im Playoff-Viertelfinale, das die Hauptstädter mit 1-3 gegen Bayern München verloren, erzielte er im Schnitt 5.5 Punkte.

Akpinar, der für die Piraten Hamburg in der Nachwuchs-Bundesliga NBBL spielte, wechselte 2013 vom SC Rist Wedel nach Berlin. Nun soll also anscheinend der nächste Karriereschritt an der Donau erfolgen.

