Ulm auf den Spuren der Warriors

Donnerstag, 04.05.2017

ratiopharm Ulm (1) - MHP Riesen Ludwigsburg (8)

Saison-Bilanz:

1:1(61:79, 97:80)

Ausgangslage:

Was wurde nicht alles über die Ulmer geschrieben: Rekord-Bilanz in der Regular Season, mit 27 gewonnen Spielen am Stück eine 47 Jahre alte Bestmarke pulverisiert - wer kann die bloß aufhalten?

Tatsächlich gelang dies während der Saison nur zwei Mannschaften. Eine davon sind die MHP Riesen Ludwigsburg. Dabei spielt es natürlich eine Rolle, dass das 33. Saisonspiel für die Ulmer keinerlei Bedeutung für die Playoffs hatte und sie verletzungsbedingt auf ein wichtiges Quartett verzichten mussten. Während die Rückkehr von Point Guard Braydon Hobbs sogar vor dem ersten Spiel stattfinden könnte, bleibt die Lage bei Da'Sean Butler unklar - und dann gibt es da natürlich noch Casey Prather und den Langzeitverletzten Tim Ohlbrecht.

Trotzdem haben die Ludwigsburger bewiesen, dass sie den Favoriten ärgern können. Bereits früher in der Saison schafften die Riesen einen Achtungserfolg, als sie Ulm mit einem 72:67 in der Quali-Runde des BBL-Cups nach Hause schickten.

Die Rekord-Saison von ratiopharm Ulm könnte in einer erneuten Enttäuschung enden © getty

Doch diese zwei Siege ändern nichts an der klaren Favoritenstellung Ulms. Auch wenn sie in den letzten sechs Saisonspielen zwei Niederlagen hinnehmen mussten, spielt ratiopharm eine historische Saison. Eine Rückkehr in die Finals, wo man 2016 von Bamberg gesweept wurde, ist durchaus realistisch.

Mit einem Offensiv-Rating von über 121 führen die Ulmer die BBL an und auch die Defensive agiert konstant auf höchstem Niveau (Liga-Zweiter: 100,6). Coach Thorsten Leibenath leitet eine der schnellsten Angriffstruppen der Liga und agiert gerne im Small Ball. Dabei sind die "Spatzen" auch noch äußerst ballsicher: Das Vorlagen-Turnover-Verhältnis von 1,84 ist Ligaspitze. Auch die effektive Wurfquote von 57,2 Prozent ist enorm stark.

Hoffen dürfen die Ludwigsburger hauptsächlich aufgrund des Mini-Einbruchs der Ulmer zum Saison-Finale und der langen Verletztenliste des Top-Seeds. Während Ulm zu kämpfen hatte, schaffte es Ludwigsburg, sich zum Ende der Saison noch einmal ein wenig zu steigern und verbesserte sich im Offensiv-Rating von einem enttäuschenden Platz 14 in der Hinrunde immerhin noch auf Platz acht. Trotzdem erzielen die Ulmer im Schnitt immer noch über elf Punkte mehr als die Riesen.

NBA-Draft 2017: Wer wird No. 1 Pick? © getty 1/43 Lonzo Ball (G): 14,6 Punkte, 6,0 Rebounds und 7,6 Assists für UCLA /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon.html © getty 2/43 Markelle Fultz (G): 23,2 Punkte, 5,7 Rebounds und 5,9 Assists für die Washington Huskies /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=2.html © getty 3/43 Josh Jackson (F): 16,3 Punkte, 7,4 Rebounds und 3,0 Assists für Kansas /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=3.html © getty 4/43 De'Aaron Fox (G): 16,7 Punkte und 4,6 Assists für die Kentucky Wildcats /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=4.html © getty 5/43 Malik Monk (G): 19,8 Punkte und 2,3 Assists für die Kentucky Wildcats /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=5.html © getty 6/43 Jayson Tatum (F): 16,8 Punkte und 7,3 Rebounds für Duke /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=6.html © getty 7/43 Jonathan Isaac (F): 12,0 Punkte und 7,8 Rebounds für Florida State /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=7.html © getty 8/43 Lauri Markkanen (F/C): 15,6 Punkte und 7,2 Rebounds (42,3 3FG) für Arizona /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=8.html © getty 9/43 Dennis Smith Jr. (G): 18,1 Punkte und 6,2 Assists für North Carolina State /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=9.html © getty 10/43 Jarrett Allen (F): 13,4 Punkte und 8,4 Rebounds für die Texas Longhorns /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=10.html © imago 11/43 Frank Ntilikina (G): 5,2 Punkte, 2,0 Rebounds und 1,2 Assists für Strasbourg IG /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=11.html © getty 12/43 Isaiah Hartenstein (F): 4,9 Punkte, 4,0 Rebounds und 0,7 Assists für Zalgiris Kaunas /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=12.html © getty 13/43 Harry Giles (F): 3,9 Punkte und 3,8 Rebounds für Duke /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=13.html © getty 14/43 Zach Collins (PF/C): 10,0 Punkte, 5,9 Rebounds und 0,4 Assists für Gonzaga /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=14.html © getty 15/43 Moritz Wagner (F): 12,1 Punkte und 4,1 Rebounds für Michigan /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=15.html © getty 16/43 Ivan Rabb (F/C): 14,0 Punkte und 10,5 Rebounds für California /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=16.html © getty 17/43 Dwayne Bacon (G): 17,2 Punkte und 4,2 Rebounds für Florida State /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=17.html © getty 18/43 T.J. Leaf (F): 16,3 Punkte und 8,2 Rebounds für UCLA /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=18.html © getty 19/43 Angel Delgado (F): 15,2 Punkte und 13,1 Rebounds für Seton Hall /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=19.html © getty 20/43 Donovan Mitchell (G): 15,6 Punkte und 4,9 Rebounds für Louisville /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=20.html © getty 21/43 John Collins (F): 19,2 Punkte und 9,8 Rebounds für Wake Forest /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=21.html © getty 22/43 Edmond Sumner (G): 15,0 Punkte und 5,0 Assists für Xavier /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=22.html © getty 23/43 Luke Kennard (G): 19,5 Punkte, 5,1 Rebounds und 2,5 Assists für Duke /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=23.html © getty 24/43 Terrance Ferguson (G): 4,6 Punkte, 1,2 Rebounds und 0,6 Assists für Adelaide /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=24.html © getty 25/43 Justin Jackson (F): 18,4 Punkte, 4,7 Rebounds und 0,6 Assists für North Carolina /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=25.html © getty 26/43 Justin Patton (C): 12,9 Punkte, 6,1 Rebounds und 1,2 Assists für Creighton /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=26.html © getty 27/43 OG Anuoby (F): 11,1 Punkte, 5,4 Rebounds und 1,4 Assists für Indiana /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=27.html © getty 28/43 Kostja Mushidi (G): 9,1 Punkte und 2,7 Rebounds für Mega Leks (Serbien) /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=28.html © getty 29/43 Johnathan Motley (F): 17,2 Punkte, 9,9 Rebounds und 2,2 Assists für Butler /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=29.html © getty 30/43 PJ Dozier (G): 13,9 Punkte, 4,8 Rebounds und 2,8 Assists für South Carolina /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=30.html © getty 31/43 Wesley Iwundu (G): 13,0 Punkte, 6,3 Rebounds und 3,5 Assists für Kansas State /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=31.html © getty 32/43 Bam Adebayo (C): 13,0 Punkte, 8,0 Rebounds, 0,8 Assists für Kentucky /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=32.html © getty 33/43 Rodions Kurucs (F): Ein Spiel für Barcelona in dieser Saison /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=33.html © getty 34/43 Tyler Lydon (F): 13,2 Punkte, 8,6 Rebounds und 2,1 Assists für Syracuse /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=34.html © getty 35/43 Semi Ojeleye (PF) 19,0 Punkte, 6,9 Rebounds und 1,5 Assists für SMU /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=35.html © getty 36/43 Caleb Swanigan (F): 18,5 Punkte, 12,5 Rebounds und 3,0 Assists für Purdue /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=36.html © getty 37/43 Jawun Evans (G): 19,0 Punkte, 3,4 Rebounds und 6,5 Assists für Oklahoma State /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=37.html © getty 38/43 Ike Anigbogu (C): 4,7 Punkte, 4,0 Rebounds und 0,2 Assists für UCLA /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=38.html © imago 39/43 Andrejs Pasecniks (C): 8,2 Punkte, 3,3 Rebounds und 0,3 Assists für Gran Canaria /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=39.html © getty 40/43 Ömer Yurtseven (C): 5,9 Punkte und 4,3 Rebounds für NC State /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=40.html © getty 41/43 Borisa Simanic (C): Drei Spiele in der laufenden Euroleague-Saison für Roter Stern Belgrad /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=41.html © getty 42/43 Michalis Lountzis (G): 3,7 Punkte und 0,7 Steals für Panathinaikos /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=42.html © getty 43/43 Tacko Fall (C, 2,28 Meter): 10,9 Punkte bei 72 Prozent FG und 9,5 Rebounds für die University of Central Florida /de/sport/diashows/1703/US-Sport/nba-draft-early-entrants-2017/draft-entries-2017-mushidi-fultz-ball-smith-tatum-allen-bacon,seite=43.html

Players to watch:

Raymar Morgan. Der Topscorer der BBL (18,1 Punkte pro Spiel) ist die wohl offensichtlichste Wahl - nachdem er in Bamberg durch den Medizintest fiel, ist er in Ulm zum Anführer aufgestiegen. Da der Einsatz des besten Passers der Ulmer, Braydon Hobbs (5,5 Assists), aufgrund seiner Daumenverletzung fraglich ist, kommt auf Morgan in den Playoffs eine noch größere Aufgabe zu. Schafft er es in der Post-Season, die furiose Offensive trotz prominenter Ausfälle aufrecht zu erhalten, kann es für Ulm weit gehen.

Jack Cooley. Wenn die Riesen eine Chance haben wollen, müssen sie sich auf ihre große Stärke besinnen - das Rebounden. Dabei verlassen sich die Ludwigsburger primär auf ihren Center Jack Cooley. Der große US-Amerikaner sammelt mit 7,12 Brettern pro Spiel die zweitmeisten der gesamten Liga. Beim Blow-Out-Sieg der Riesen am 33. Spieltag holten sie mehr Defensiv-Rebounds (31) als Ulm auf beiden Seiten zusammen. Am Ende stand ein Plus von 15 Rebounds zu Buche - zehn davon gingen auf Cooleys Konto. Diese Leistung muss er erneut abrufen, um seinem Team eine Chance auf den Sieg zu geben.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

SPOX-Prognose:

Vieles wird darauf ankommen, welches Team den Spielstil bestimmt. Die Ulmer sind die deutlich spielsicherere Mannschaft, während Ludwigsburg versuchen muss, seine Größe und Rebound-Stärke auszuspielen. Insgesamt stehen auf Ulmer Seite die talentierteren Basketballer - aber die Ausfälle kosten sie ein Spiel. Ludwigsburg wird sich teuer verkaufen, aber zu wenig Punkte kreieren, um das Halbfinale zu erreichen. Tipp: Ulm in 4

Seite 1: Ulm - Ludwigsburg

Seite 2: Bamberg - Bonn

Seite 3: Bayern - Berlin

Seite 4: Bayreuth - Oldenburg