Ludwigsburg trifft auf Banvit

Freitag, 10.03.2017

Das ergab die Auslosung am Freitag in München. Hin- und Rückspiel finden am 21./22. und 28./29. März statt. Die Ludwigsburger von Headcoach John Patrick hatten den Einzug in die Runde der besten Acht durch einen Erfolg gegen Neptunas Klaipeda aus Litauen geschafft.

Der frühere Meister EWE Baskets Oldenburg war im Achtelfinale gegen den türkischen Klub Banvit BK ausgeschieden. Der dritte deutsche Vertreter, die Frankfurt Skyliners, hatte das Achtelfinale verpasst.

