Pesic schwärmt vom Bayern-Spirit

Freitag, 10.03.2017

Das Pokal-Finale gegen Bamberg verloren, im Eurocup im Viertelfinale ausgeschieden, in der Liga lediglich Rang drei: Den Bayern, die sich 2014 letztmals die deutsche Meisterschaft gesichert haben, droht erneut eine Saison ohne Titel.

"Wichtig ist, dass wir jetzt zusammen bleiben", appellierte Pesic an das Team: "Und ich habe selten eine Mannschaft erlebt, die besser zusammenhält und eine Teamchemie hat wie diese."

Was den Geschäftsführer zuversichtlich stimmt? "Wir haben auch nach der hohen Niederlage in Bamberg zu Saisonbeginn eine gute Reaktion gezeigt. Wir müssen uns nun auf die Bundesliga konzentrieren", so der frühere Nationalspieler.

Am Sonntag gastieren die Bayern in Tübingen, sieben Tage später kommt es im Audi Dome zum Knaller gegen Bamberg.

