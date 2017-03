Medien: Bayern will Serben Jovic

Freitag, 31.03.2017

Wie FullBasket berichtet, ist auch der FC Barcelona auf der Jagd nach Jovic, der zur Zeit in seinem Heimatland für Roter Stern Belgrad aufläuft. Die Katalanen sollen sogar bereits ein Angebot für den 26-Jährigen abgegeben haben.

Der letztjährige ABA Player of the Year kommt in der bisherigen Euroleague-Saison auf 7,8 Punkte und 5,8 Assists pro Spiel.

Alle News zum Bayern Basketball