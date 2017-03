Oregon spielt um ersten Titel seit 1939

Freitag, 31.03.2017

"Wir mussten lange warten", sagte Trainer Dana Altman, der mit seinen Ducks im Achtelfinale der March Madness die Michigan Wolverines um den Berliner Moritz Wagner (19) ausgeschaltet hatte. Oregon, das auch die Runde der letzten Vier zuletzt 1939 erreicht hatte, trifft am Samstag im Halbfinale auf die North Carolina Tar Heels, zuvor treten die Gonzaga Bulldogs und die South Carolina Gamecocks (beide Sport1 US) gegeneinander an. Die Sieger spielen am Montag den neuen Champion der Collegeliga NCAA aus.

North Carolina war vor 35 Jahren mit NBA-Legende Michael Jordan in seinen Reihen der zweite von insgesamt fünf Titelgewinnen gelungen. Gewinnen die Tar Heels erneut, sind sie in der ewigen Bestenliste alleiniger Dritter hinter UCLA (11) und Kentucky (8).

Alle News zum US-Sport