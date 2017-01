CL: Baskets ohne Mühe gegen Varese

Dienstag, 24.01.2017

Von Beginn an ließen die Baskets keinen Zweifel daran, wer der Herr im Haus war. Folgerichtig setzte sich Oldenburg von Beginn an ab und es ging mit 39:22 in die Pause. Die Gäste aus Varese waren über die gesamte Dauer des Spiels überfordert und hatten den Baskets nichts entgegenzusetzen.

In der zweiten Halbzeit nahmen die Gastgeber das Tempo etwas heraus und ließen Varese mitspielen. Der komfortable Vorsprung geriet aber nie ernsthaft in Gefahr. Immer wenn die Gäste den Abstand verkürzten, schalteten die Baskets einen Gang hoch und gewannen das Spiel letztendlich deutlich und verdient mit 78:53.

Topscorer der Gastgeber war Vladimir Mihailovic mit 15 Punkten. Bei den Gästen überzeugte Aleksa Avramovic mit 20 Punkten. Die deutliche Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern.

