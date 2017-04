Zwiebler beendet Karriere nach Badminton-WM

Sonntag, 23.04.2017

"Das ist die wahrscheinlich schwierigste Nachricht, die ich je geschrieben habe. Aber die Zeit ist gekommen: Ich werde mich nach der WM von der internationalen Bühne zurückziehen", schrieb Zwiebler, der ab Dienstag an der EM im dänischen Kolding teilnehmen wird.

Der Weltranglisten-15. will künftig noch in der Bundesliga für den 1. BC Bischmisheim spielen, möglicherweise auch in anderen internationalen Ligen. Zudem möchte der gebürtige Bonner dem Badmintonsport auch auf andere Weise verbunden bleiben. "Ich will in die Athletenkommission des Weltverbandes BWF gewählt werden um sicherzustellen, dass die Stimmen der Spieler gehört werden", erklärte Zwiebler, der Ende des Jahres seinen Master im Bereich Management machen will.

Mit neun Titeln ist Marc Zwiebler deutscher Rekordmeister. Sein größter internationaler Erfolg war die EM-Goldmedaille 2012 im schwedischen Karlskrona. Auch führte er die gemischte deutsche Mannschaft 2013 zum EM-Titel. Dreimal nahm Zwiebler an Olympischen Spielen teil. 2008 in Peking und 2012 in London scheiterte er im Achtelfinale, 2016 in Rio in der Gruppenphase.

