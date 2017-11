König Fußball: Olympiasieger = Viertliga-Kicker

Deutschland Cup USA -

Olympiasieger erhalten hierzulande die Aufmerksamkeit eines Viertliga-Fußballers. König Fußball erdrückt in Deutschland den restlichen Sport. Handball, Leichtathletik und Co. müssen vom Fußball lernen - und die Digitalisierung nutzen.

Ein Olympiasieger auf Augenhöhe mit Viertliga-Fußballern - wenn es gut läuft: So schätzt Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler seinen eigenen Promistatus im Vergleich zu den Fußballern ein.

"Habe ich ein gutes Jahr, kann ich mich vielleicht mit meinen Viertligajungs aus der selben Stadt vergleichen", sagte der 26-Jährige: "Habe ich ein schlechtes Jahr, sieht es auch mal ganz dunkel aus." Selbst ein Leichtathletik-Olympiasieger muss der Dominanz des Fußballs Tribut zollen.

Neidisch ist Röhler aber nicht auf die Fußballer: "Ziel müsste es sein, dass man auch auf unsere Sportart neidisch ist", stellte der fünfmalige deutsche Meister auf der siebten Sportkonferenz des Deutschlandfunks am Donnerstagabend in Köln klar.

Zugpferd oder Raubtier?

Zugpferd oder Raubtier? Der Fußball hat in seiner Entwicklung vieles richtig gemacht und ist mit den meisten Zuschauern, den besten Einschaltquoten und dem höchsten Umsatz Vorreiter in allen Bereichen, er zieht aber auch im Verdrängungswettbewerb in den Medien den Großteil der Aufmerksamkeit der Sportinteressierten auf sich.

Das hat Folgen. In anderen europäischen Ländern existieren neben dem Fußball auch andere große Sportarten. Die Briten haben Rugby, die Spanier Basketball. In Deutschland kommt nach dem Fußball in der breiten öffentlichen Wahrnehmung lange nichts.

"Es gibt auch andere Sportarten, die neben uns gut existieren, zum Beispiel Biathlon. Wir sehen uns als Zugpferd, keinesfalls als Raubtier", sagte Rainer Koch, Vizepräsident des DFB.

Der Biathlon hat sich dem Fernsehen angepasst, ist telegen geworden. "Wenn ich mich vermarktbar mache, interessieren sich die Leute. Wenn sich die Leute interessieren, interessiert sich auch das Fernsehen dafür", sagte Koch.

ARD möchte speziell den Handball fördern

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky bekommt "sechs bis neun Prozent Sendefläche für den Sport" und räumt ein, dass "keine zweite Teamsportart so stark werden kann wie der Fußball", möchte speziell den Handball aber weiter verstärkt fördern.

An Fernsehpräsenz als "Allheilmittel" glaubt aber auch Koch nicht: "Wenn wir wieder einen Ringer-Olympiasieger haben wollen, kommt das nicht davon, dass die deutschen Meisterschaften in der ARD gezeigt werden", sagte Koch und mahnte eine bessere Sportförderung in Deutschland an.

Diese kuriosen Teamnamen hätten beinahe existiert © getty 1/25 Daniel Theis wäre fast ein Einhorn geworden, hätte seine Franchise in Boston nicht dann doch den Beinamen "Celtics" bevorzugt. SPOX zeigt, wie die US-Sport-Franchises beinahe genannt worden wären und wie der King um ein Haar Präsident geworden wäre © getty 2/25 MIAMI MARLINS - Früher noch Flordia Marlins (Speerfische). 1993 plauderte Team-Inhaber Wayne Huizenga in der New York Times aus, dass er die Franchise eigentlich auf den Namen Florida Flamingos taufen wollte © getty 3/25 VANCOUVER/MEMPHIS GRIZZLIES - Vor dem Umzug nach Memphis waren die Grizzlies noch in Vancouver stationiert. Und hießen beinahe Mounties. Die nationale Polizei Kanadas, die Royal Canadian Mounted Police, war von der Idee nicht begeistert © getty 4/25 TORONTO RAPTORS - 1994 wurde eine landesweite Wahl veranstaltet, um einen Namen für die Franchise in Toronto zu finden. Letztendlich setzte sich (wohl auch wegen des Hypes um den Film Jurassic Park aus dem Vorjahr) Raptors vor Bobcats und Dragons durch © getty 5/25 SEATTLE SEAHAWKS - Gut, Fischadler erscheinen durchaus etwas bedrohlicher als Möwen. Angesichts des Lärms im CenturyLink Field hätte der Name Seagulls jedoch auch gepasst. Ansonsten zur Auswahl standen: Skippers, Pioneers oder Lumberjacks (Holzfäller) © getty 6/25 SAN JOSE SHARKS - Die Sharks setzten sich letztendlich beim Name-the-Team-Contest in San Jose durch. Weitere Optionen wären gewesen: Rubber Puckies, Screaming Squids, Salty Dogs oder Blades. Klar, die salzigen Hunde ... © getty 7/25 PORTLAND TRAIL BLAZERS - Pioneers war der Favorit in Portland, doch das Lewis & Clark College nutzte den Namen bereits © getty 8/25 ORLANDO MAGIC - Wilde Namen auch beim Naming-Contest 1986 in Orlando: Floridians, Juice, Orbits, Astronauts, Aquamen und Sentinels waren die Verlierer © getty 9/25 OAKLAND RAIDERS - Bevor die Bevölkerung in Oakland zu Plünderern mutierte hieß das NFL-Team Señors, angelehnt an die spanischen Siedler in Nord-Kalifornien. Der Name erntete derart viel Spott, dass sich bei der Neuwahl Raiders vor Lakers durchsetzte © getty 10/25 NEW YORK METS - Auch hier entschieden 1961 die Fans. Sie konnten aus zehn Namen wählen: Avengers, Bees, Burros, Continentals, Jets, NYBS, Rebels, Skyliners, Skyscrapers und eben Mets © getty 11/25 NEW YORK JETS - Bis 1963 hießen die Jets noch Titans. Die Franchise ging bankrott. Sonny Werblin kaufte das Team und ein neuer Name musste her. Ursprünglich war der Name Borros vorgesehen, angelehnt an die fünf Stadtgemeinden (Boroughs) © getty 12/25 MINNESOTA WILD - Wild setzte sich zwischen sechs Finalisten durch. Die übrigen Kandidaten: Blue Ox, Northern Lights, White Bears, Freeze und Voyagers. Die blauen Ochsen aus Minnesota hätten schon auch was hergemacht © getty 13/25 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Auch in Minnesota fand ein Name-the-Team-Contest statt. Die Franchise hätte letztlich genauso gut Blizzard heißen können. Im Finale setzte sich Timberwolves gegen Polars durch © getty 14/25 MIAMI HEAT - 1986, Tagesordnungspunkt eins: Name für die NBA-Franchise in Miami wählen. Das Ergebnis ist bekannt. Außerdem im Rennen waren: Sharks, Tornadoes, Barracudas (Pfeilhechte) und Beaches © getty 15/25 KANSAS CITY CHIEFS - Beim Umzug von Dallas nach Kansas City wollte der damalige Franchise-Boss Lamar Hunt einen neuen Teamnamen. Favorit war der Beiname Mules (Maultiere) aufgrund der historischen Relevanz der Nutztiere für Ureinwohner dieses Gebiets © getty 16/25 JACKSONVILLE JAGUARS - Der Name wurde 1991 durch einen Fan-Wettbewerb ermittelt. Jaguars setzte sich unter anderem gegen Sharks oder Stingrays durch. Ein Jaguar ist aber auch bei weitem eleganter als ein Stachelrochen © getty 17/25 HOUSTON TEXANS - Bob McNair gab 2002 dem Football wieder ein Zuhause in Houston. Er entschied sich für Texans. Apollos und Stallions waren damit vom Tisch © getty 18/25 DALLAS COWBOYS - Beim Eintritt in die NFL 1960 sollten sie Dallas Steers heißen. Da der damalige GM, Texas Schramm, das Rind aber mit Kastration assoziierte, einigte man sich auf Rangers. Es gab jedoch bereits ein gleichnamiges Baseball-Team, also Cowboys © getty 19/25 COLORADO AVALANCHE - Die NHL-Franchise hätte sich beinahe als die Colorado Extreme angemeldet. Nach negativem ersten Feedback kam es zur Wahl zwischen Avalanche (Lawine) und: Black Bears, Outlaws, Storm, Wranglers, Renegades, Rapids, Cougars © getty 20/25 CLEVELAND CAVALIERS - 1970 entschied eine Umfrage über das Schicksal des Team-Namen in Cleveland. Weitere Vorschläge: Jays, Foresters, Towers und Presidents (sieben US-Präsidenten wurden in Ohio geboren) © getty 21/25 WASHINGTON WIZARDS - Der GOAT hätte sein letztes Spiel um ein Haar nicht als Zauberer absolviert, sondern als Seehund. Bis 1990 hießen die Wizards noch Bullets, womit Owner Pollin aufgrund der Waffenkriminalität unzufrieden war. Ein Vorschlag: Sea Dogs © getty 22/25 CHARLOTTE HORNETS - Bis 2002 hießen die Hornets noch Hornets. Nach zwei Jahren ohne Franchise begann der Neuanfang, die Bobcats (nicht Dragons oder Flight) waren geboren. Kerr sagte, das klinge "wie ein Softball-Team". 2014 waren die Hornets zurück © getty 23/25 ATLANTA FALCONS - Es hätte schon was, wenn vor dem Mercedes-Benz Stadium kein Falke, sondern ein überdimensionaler Pfirsich stehen würde. Der Vorschlag Atlanta Peaches hatte jedoch das Nachsehen © getty 24/25 ARIZONA DIAMONDBACKS - Zur Auswahl standen 1995: Coyotes, Diamondbacks, Rattlers, Scorpions und Phoenix. Ein Team namens Arizona Phoenix mit Sitz in Phoenix, Arizona? #mindblown © getty 25/25 BOSTON CELTICS - Owner Walter Brown suchte sich 1946 höchstpersönlich den Namen Celtics aus. Er entschied sich gegen Whirlwinds, Olympians und Unicorns

Digitalisierung als Chance

Eine Chance für die Zukunft? Die Digitalisierung. Sie bietet auch kleineren Sportarten immer mehr Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Doch es benötigt Erfolg für dauerhaft gesteigertes Interesse und eine Vermarktung.

Eine große Rolle im Rennen um die Aufmerksamkeit spielt zudem die Zugkraft von Superstars. Sportarten werden auf ihre erfolgreichsten Protagonisten heruntergebrochen: die Vorbilder.

Im Fußball sind das Lionel Messi und Cristiano Ronaldo - in der Leichtathletik Usain Bolt. "Der Stareffekt ist wichtig für jede Sportart, so funktioniert der Mensch", sagte Röhler.

Erfolg alleine ist zu wenig

Doch sieht er diese Entwicklung auch kritisch, in Deutschland reiche es leider nicht mehr, "nur" erfolgreich zu sein. "Viele Athleten müssen einen toten Hamster zu Hause haben, damit die Goldmedaille überhaupt etwas wert ist", betonte Röhler: "Wenn mir mehr Leute zugucken, wenn ich eine Lasagne koche, dann sollte ich vielleicht das machen."

Wie es geht, hat beispielsweise eSports vorgemacht. Er hat die neuen Medien perfekt zur eigenen Inszenierung und Vermarktung ausgenutzt, unabhängig von "klassischen Medien" sich eine "Community" vor allem bei Jugendlichen erarbeitet. Der Bereich des virtuellen Sports wächst rasant.