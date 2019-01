Handball-WM: Franz Semper für Brasilien-Spiel fraglich

Die deutschen Handballer bangen vor dem zweiten WM-Spiel gegen Brasilien am Samstag (18.15 Uhr im LIVE-TICKER) um den Einsatz von Rückraumspieler Franz Semper.

Der Linkshänder vom SC DHfK Leipzig lag am Freitag mit erhöhter Temperatur und Schüttelfrost im Bett und verpasste als einziger deutscher Spieler das Hallentraining in der Berliner Arena.

"Er hat über Nacht Schüttelfrost bekommen. Die medizinische Abteilung ist da dran", sagte Prokop auf einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin: "Er hat jetzt ein Einzelzimmer, damit er keinen anderen ansteckt." Es sei "aber nicht so schlimm, dass wir uns mehr Gedanken machen müssen. Wir hoffen, dass er jetzt mit Vitamin-Shakes, Kuren und ein bisschen Ruhe die erste Aufregung dann auch verdaut hat und morgen wieder dabei ist."

Semper ist einziger Turnier-Debütant im Kader von Bundestrainer Christian Prokop und feierte beim lockeren Auftaktsieg gegen Korea (30:19) seine WM-Premiere und erzielte dabei einen Treffer.

Weitere Gegner in der Vorrunde in Berlin sind neben Brasilien Russland, Frankreich und Serbien. Die ersten drei Teams ziehen in die Hauptrunde ein. Erklärtes Ziel des deutschen Teams ist das Halbfinale.