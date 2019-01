Handball-WM - Steffen Fäth beim DHB-Team: Die sensible Waffe

Der 30:19-Sieg des DHB-Teams zum WM-Auftakt gegen Korea ist sportlich größtenteils irrelevant. Für Steffen Fäth war die Partie aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Der Mann von den Rhein-Neckar Löwen ist einer der Schlüssel zu einem erfolgreichen Turnier.

Die Partie gegen das vereinte Team Korea hatte politisch eine gewisse Bedeutung. Es war wegen der Atmosphäre in der Mercedes-Benz Arena besonders und weil es nun einmal das Eröffnungsspiel der Heim-WM war.

Sportlich war das Aufeinandertreffen zwischen der Handball-Großmacht Deutschland und dem krassen Underdog aus Asien allerdings relativ wertlos. Es war ein Spiel, für das es zwei Punkte gab. Irgendwelche Erkenntnisse konnte man daraus aber nicht ziehen.

Mit einer Ausnahme: Dem in den vergangenen Wochen und Monaten mal wieder zu einer Art Sorgenkind gewordenen Steffen Fäth dürfte der stimmungsvolle Abend in der Hauptstadt äußerst gutgetan haben.

Der 28-Jährige zeigte in der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung. Das Auge für die Mannschaftskollegen war geschärft und führte zu schönen Pässen, Spielfreude und Mut, aus der Ferne einfach mal draufzuhalten, waren erkennbar. So versenkte Fäth vier seiner fünf Würfe im koreanischen Gehäuse.

"Das war enorm wichtig für Steffen", sagte Christian Prokop bei der anschließenden Pressekonferenz: "Er ist ein Spieler, der über Fähigkeiten verfügt, die nur wenige Handballer auf diesem Planeten haben."

Büffel und Zerstörer: Diese Spieler sollen das Wintermärchen schreiben © imago 1/17 Die Handball-WM im eigenen Land steht vor der Tür und soll zum Wintermärchen werden. SPOX stellt die von Bundestrainer Christian Prokop nominierten Spieler vor und welche Rolle sie in der DHB-Auswahl spielen. © getty 2/17 TOR - Andreas Wolff (THW Kiel): Der EM-Held von 2016 hat im Klub mit Landin knallharte Konkurrenz und kommt deshalb immer wieder nicht so zum Zug, wie er sich das vorstellt. Gehört dennoch zu den Besten und kann jederzeit über sich hinauswachsen. © getty 3/17 TOR - Silvio Heinevetter (Füchse Berlin): Ist für Prokop erstmal die Nummer 2 im Kasten. Heine glänzt seit einigen Wochen mit toller Form und ist damit die perfekte Ergänzung zu Wolff. Auch er ist stets in der Lage, die Bude komplett zu vernageln. © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer (PSG): Der Kapitän hat nach der schwachen EM etwas gutzumachen. Und man merkt, dass er genau das tun will. Auf seiner Position gibt es weltweit keinen besseren Spieler. Er ist zudem der erste Siebenmeterschütze des DHB. © getty 5/17 LINKSAUSSEN - Matthias Musche (SC Magdeburg): Wird vom Bundestrainer für seine Emotionalität und Führungsqualitäten geschätzt. Musche ist schnell und treffsicher. Ist mit 162 Buden derzeit der beste Torschütze der HBL. © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Finn Lemke (MT Melsungen): Ist Abwehrchef, Zerstörer und emotionaler Leader auf dem Feld! Beim EM-Triumph 2016 einer der wichtigsten Akteure. Lemke wurde in Kroatien zunächst nicht nominiert, weshalb Prokop massiv in die Kritik geriet. © getty 7/17 RÜCKRAUM LINKS - Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf): Ist charakterlich ein unglaublich guter Typ, der bei den Recken starke Leistungen zeigt. Es gibt aber Zweifel, ob Böhm auch gegen absolute Topnationen seine Stärken ausspielen kann. © getty 8/17 RÜCKRAUM LINKS - Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen): Vom Potential her der wohl beste deutsche Rückraumspieler. Geniale Pässe, wuchtige Abschlüsse - Fäth hat die ganze Palette drauf. Braucht das Vertrauen des Trainers, was er im Klub zuletzt nicht hatte. © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten): Klassicher Spielermacher, der aktuell in der 2. Liga aktiv ist. Hat viel Erfahrung auf höchstem Niveau und strahlt selbst in Stresssituationen Ruhe aus. Soll Struktur ins deutsche Spiel bringen. © getty 10/17 RÜCKRAUM MITTE - Fabian Wiede (Füchse Berlin): Wird abwechselnd mit Strobel den Spielaufbau übernehmen, kann aber auch im rechten Rückraum eingesetzt werden. Der Linkshänder ist kreativ und kann sich selbst und seine Mitspieler in Szene setzen. © getty 11/17 RÜCKRAUM MITTE - Paul Drux (Füchse Berlin): Hat unfassbares Talent und ist nur deshalb noch kein Superstar, weil er sich immer wieder mit Verletzungen herumplagen muss. Ist im Rückraum fast schon eine Allzweckwaffe mit starkem Zug zum Tor. © getty 12/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold (THW Kiel): Kann absolute Weltklasse verkörpern und auf eigene Faust Angriffe kreieren. Ist ein ruhiger Typ, auf dessen Meinung das Team aber genau hört. Spielt immer mit vollem Einsatz und ohne Rücksicht auf Verluste. © imago 13/17 RÜCKRAUM RECHTS - Franz Semper (SC DHfK Leipzig): Der 21-jährige Jungspund hat sich mit starken Leistungen in der HBL seine erstmalige Nominierung für ein großes Turnier erarbeitet. Wird wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz kommen, soll eher lernen. © getty 14/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen): Als einziger Rechtsaußen im Kader wird er sehr viel Spielzeit erhalten. Groetzki ist ein verlässlicher Spieler, der pfeilschnell ist und somit vor allem im Tempogegenstoß seine Stärken hat. © getty 15/17 KREIS - Patrick Wiencek (THW Kiel): Wird im Mittelblock eine wichtige Rolle spielen. Wiencek ist in Kiel absoluter Leistungsträger, der erbarmungslos zupacken kann. Der gebürtige Duisburger ist außerdem im Angriff eine wichtige Option. © getty 16/17 KREIS - Hendrik Pekeler (THW Kiel): Neben Lemke und Wiencek der dritte Spieler, der im Mittelblock für Stabilität in der deutschen Abwehr sorgen muss. Wird bei der WM im Angriff wahrscheinlich nicht so häufig zu sehen sein. © getty 17/17 KREIS - Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen): Hat sich unglaublich positiv entwickelt und ist mittlerweile ein Büffel, der von fast keiner Abwehr aufzuhalten ist. Kohli ist aller Voraussicht nach im Angriff Deutschlands Option Nummer 1 am Kreis.

Fäth mit Problemen beim DHB und den Löwen

Dabei schien der Bundestrainer diese Fähigkeiten seit seinem Amtsantritt und noch bis vor wenigen Wochen nur bedingt wertzuschätzen. Fäth galt schon vor der EM 2018 als Streichkandidat. Als Prokop ihn dann doch mit nach Kroatien nahm, ließ er den gebürtigen Frankfurter mehr oder weniger links liegen.

Auch vor dem diesjährigen Turnier sah es lange Zeit so aus, als würde Fäth den Sprung auf den WM-Zug nicht schaffen. Der Rechtshänder durfte im Oktober nur am DHB-Lehrgang teilnehmen, weil Tim Suton verletzungsbedingt passen musste. Unmittelbar zuvor hatte der Bundestrainer ihm noch erklärt, mit seinen Leistungen unzufrieden zu sein.

Mit dieser Einschätzung lag Prokop sicherlich nicht falsch. Fäth erlebt bei seinem Verein, den Rhein-Neckar Löwen, keine gute Saison. Unter Trainer Nikolaj Jacobsen ist der Hesse meist nur Bankdrücker. In der HBL kommt er in dieser Saison bislang auf durchschnittlich magere 1,77 Tore pro Partie.

Magnus Wislander: "Fäth weiß nicht, wie gut er ist"

Womöglich hätte Prokop tatsächlich auf Fäth im WM-Aufgebot verzichtet. Doch seit sich Julius Kühn beim EM-Qualifikationsspiel im Kosovo im Spätherbst das Kreuzband gerissen hat, ist Fäth im Prinzip unverzichtbar geworden.

Er ist im linken Rückraum und als Spielmacher einsetzbar und kann - wenn er sich denn in Topform befindet und Selbstvertrauen besitzt - auf allerhöchstem Niveau regelrecht Berge versetzen. Das hat er beispielsweise beim EM-Triumph 2016 in Polen bewiesen, als er in mehreren Partien wie von einem anderen Stern spielte.

"Manchmal erweckt er für mich den Eindruck, als wäre er sich seiner großen Fähigkeiten gar nicht so ganz bewusst", sagte Magnus Wislander damals in Breslau im Gespräch mit SPOX und ergänzte sich verzweifelt an den Kopf fassend: "Er scheint tatsächlich nicht zu wissen, wie unfassbar gut er ist."

Zur Einordnung für diejenigen, die im Handball nicht ganz so zu Hause sind: Der Schwede Wislander wurde vom Weltverband IHF zum Welthandballer des Jahrhunderts gewählt. Der 54-Jährige ist für den Handball so etwas wie es Pele oder Diego Maradona für den Fußball sind.

Das SPOX-Dream-Team der Handball-WM: Zwei Deutsche sind dabei © getty 1/15 Die Handball-WM beginnt - und SPOX hat sein Dream Team aus allen Teilnehmern zusammengestellt. Jede Position ist dabei mit zwei Spielern besetzt. Los geht's. © getty 2/15 TOR: Niklas Landin (Dänemark). © getty 3/15 TOR: Andreas Wolff (Deutschland). © getty 4/15 LINKSAUSSEN: Uwe Gensheimer (Deutschland). © getty 5/15 LINKSAUSSEN: Manuel Strlek (Kroatien). © getty 6/15 RÜCKRAUM LINKS: Mikkel Hansen (Dänemark). © getty 7/15 RÜCKRAUM LINKS: Domagoj Duvnjak (Kroatien). © getty 8/15 RÜCKRAUM MITTE: Sander Sagosen (Norwegen). © getty 9/15 RÜCKRAUM MITTE: Aron Palmarsson (Island). © getty 10/15 RÜCKRAUM RECHTS: Kiril Lazarov (Mazedonien). © getty 11/15 RÜCKRAUM RECHTS: Dika Mem (Frankreich). © getty 12/15 RECHTSAUSSEN: Luc Abalo (Frankreich). © getty 13/15 RECHTSAUSSEN: Zlatko Horvat (Kroatien). © getty 14/15 KREIS: Julen Aguinagalde (Spanien). © getty 15/15 KREIS: Bjarte Myrhol (Norwegen).

Sigurdsson und Petkovic als Fäth-Versteher

Nun ist nicht klar, ob sich Fäth seiner Fähigkeiten tatsächlich nicht bewusst ist. Fakt ist: Der Welt- und Europameister der Junioren ist sensibel und funktioniert nur dann, wenn er das totale Vertrauen des Trainers spürt.

Dagur Sigurdsson hat ihm dieses Vertrauen bei der EM 2016 geschenkt. Auf Vereinsebene war es 2018 Velimir Petkovic bei den Füchsen Berlin gelungen, Fäth mit gutem Zureden aus einem Tief zu holen.

Ist dies nicht der Fall, spielt Fäth, der während seiner Zeit bei der HSG Wetzlar viel vom kroatischen Superstar Ivano Balic lernen durfte, in aller Regel schlecht und läuft häufig mit hängenden Schultern wie ein Häufchen Elend durch die Gegend.

WM 2019: Die weiteren Spiele der deutschen Mannschaft

Datum Uhrzeit Paarung Free-TV SPOX Samstag, 12. Januar 18.15 Uhr Deutschland - Brasilien ZDF Liveticker Montag, 14. Januar 18.00 Uhr Russland - Deutschland ARD Liveticker Dienstag, 15. Januar 20.30 Uhr Deutschland - Frankreich ZDF Liveticker Donnerstag, 17. Januar 18.00 Uhr Deutschland - Serbien ARD Liveticker

Fäth ein Mann großer Taten?

Das hat auch Prokop erkannt, weshalb er in letzter Zeit immer wieder öffentlich Lob über Fäth ausschüttet. "Mit Steffen haben wir eine Waffe im Rückraum, ihn möchte ich herausheben", sagte er beispielsweise nach dem 35:23-Sieg im Dezember gegen Polen: "Steffen spielt in meinen Überlegungen eine ganz wichtige Rolle."

Der Auftritt gegen Korea war natürlich nicht mehr als ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Anschließend verhielt sich Fäth übrigens so, wie sich Fäth nun einmal verhält.

Der Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2016 eilte im Rücken seiner DHB-Kollegen durch die Mixed Zone der Mercedes-Benz Arena. Als ein Journalist derart aufdringlich seinen Namen rief, dass Fäth es nicht mehr ignorieren konnte, blieb er stehen, antwortete mit einem belanglosen Halbsatz auf eine Frage und verschwand.

Ein Mann großer Worte ist Fäth gewiss nicht. Aber vielleicht bei dieser Weltmeisterschaft ja mal wieder ein Mann großer Taten.