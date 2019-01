DHB-Matchball gegen Kroatien! Brasilien leistet erneut Schützenhilfe

Kroatien hat sein erstes Hauptrundenspiel bei der Handball-WM völlig überraschend mit 26:29 (13:17) gegen Brasilien verloren. Damit ist klar: Die deutsche Nationalmannschaft wäre bei einem Sieg gegen den Weltmeister von 2003 am Montag (20.30 Uhr im LIVETICKER) definitiv für das Halbfinale qualifiziert.

Während die Brasilianer in der Kölner Lanxess Arena mit den deutschen Fans die Welle machten, stand Kroatiens Superstar Domagoj Duvnjak nach der bislang größten Sensation bei dieser WM fassungslos in der Mixed Zone.

"Wir sind unglaublich enttäuscht und traurig. Dieses Ergebnis ist für uns eine böse Überraschung, nachdem wir in der Vorrunde so gut waren", sagte der Rückraumspieler vom THW Kiel: "Bei uns hat gar nichts funktioniert. Unsere Abwehr war nicht da, unser Spiel mit dem siebten Feldspieler auch nicht."

Duvnjak: "Wir hatten alles in der eigenen Hand"

Das Team der Trainerlegende Lino Cervar hatte zuvor in der Tat einen erschreckend schwachen Auftritt hingelegt. Von Beginn an unterliefen den Kroaten unglaubliche technische Fehler, die - weil Kroatien direkt mit dem siebten Feldspieler agierte - reihenweise zu Treffern in den leeren Kasten führten. Brasilien führte schnell mit 8:3, der Favorit kam im Verlaufe der Partie nicht mehr näher als auf zwei Tore Differenz heran.

"Wir hatten alles in der eigenen Hand. Jetzt wird es richtig schwierig", meinte Duvnjak, der mit sechs Toren bester Schütze seines Teams gegen die Südamerikaner war. Die Kroaten hatten in der Vorrunde alle ihre fünf Partien gewonnen und waren dementsprechend mit vier Zählern in die Hauptrunde gegangen.

So zieht Deutschland ins Halbfinale ein

Durch den Patzer gegen Brasilien ist dieser Bonus dahin. Nach den Siegen gegen Russland und Korea war es bereits das dritte Mal, dass die Brasilianer dem WM-Gastgeber Schützenhilfe leisteten.

Sollte Deutschland am Montag Kroatien bezwingen, stünde die Truppe von Bundestrainer Christian Prokop als Halbfinalist fest. Kroatien und Frankreich würden sich in diesem Fall um das zweite Ticket für Hamburg zanken. Zum direkten Duell kommt es am Mittwoch.

"Wenn es uns einer vor dem Turnier gesagt hätte, dass wir es nun sogar vorzeitig schaffen können, hätten wir ihn für verrückt erklärt", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Selbst bei einer Niederlage gegen Kroatien hätte das DHB-Team noch passable Chancen.

Wenn der Europameister von 2016 bei diesem Szenario in seinem letzten Hauptrundenspiel Spanien schlagen sollte, könnte der deutschen Auswahl allerdings ein Remis zwischen Kroatien und Frankreich das Genick brechen. In diesem Fall hätte Kroatien den direkten Vergleich gegen das DHB-Team für sich entschieden und Frankreich hätte einen Zähler mehr als Deutschland und Kroatien auf dem Konto.

Die zweite Möglichkeit wäre, dass Kroatien Deutschland und Frankreich schlägt (dann wären die DHB-Auswahl und Frankreich punktgleich, während Kroatien einen Zähler mehr hätte), die Franzosen unter dem Strich aber auf die bessere Tordifferenz gegenüber der Prokop-Truppe kommen.

Duvnjak: "So verlieren wir auf jeden Fall"

"Wenn wir gegen Deutschland nicht besser spielen, verlieren wir auf jeden Fall", wollte Duvnjak von derartigen Rechenspielchen nichts wissen: "Das wird brutal schwer für uns. Deutschland hat eine überragende Mannschaft, spielt ein tolles Turnier und hat fast 20.000 Zuschauer im Rücken."

Ein weiterer Vorteil für Deutschland ist die längere Regenerationsphase. Während Kroatien gerade einmal 24 Stunden zur Erholung bekommt, hatte die DHB-Auswahl am Sonntag abgesehen von einer nicht zu intensiven Trainingseinheit frei.

"Wenn ein Spiel anfängt, vergisst man die Müdigkeit", meinte Duvnjak dazu: "Wir werden kämpfen und schauen, ob es reicht oder nicht. Wir müssen die Niederlage gegen Brasilien vergessen."