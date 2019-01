DHB-Gegner im Check: Fertig machen für weitere Schlachten!

Deutschland startet mit einer sehr guten Ausgangslage in die WM-Hauptrunde in Köln, jetzt warten mit Kroatien und Spanien aber zwei echte Schwergewichte und dazu ein gefährliches Team aus Island.

Worauf gilt es zu achten? Welche Spieler stehen im Fokus? SPOX hat die kommenden DHB-Gegner während der Vorrunde in München beobachtet. Eine Analyse.

Island (0:4-Punkte, 52:63-Tore - DHB vs. Island, Sa., 20.30 Uhr im LIVETICKER)

So lief die Vorrunde: Der Vorrunden-Spielplan meinte es nicht gut mit Island. In den ersten beiden Spielen ging es gleich gegen die Powerhouses Kroatien und Spanien, ein 0:4-Start war quasi vorgezeichnet. Aber: Island präsentierte sich vor allem in einem überragenden Auftaktspiel gegen Kroatien stark und lag sogar neun Minuten vor dem Ende noch vorne, ehe die Kroaten das Spiel in der Schlussphase auf ihre Seite zogen (31:27).

Nach einer klaren Niederlage gegen Spanien (25:32) erledigte Island die Pflichtaufgaben gegen Bahrain (36:18) und Japan souverän (25:21), auch wenn man sich gegen das Team von Dagur Sigurdssson phasenweise durchaus schwer tat. Im Endspiel um Platz drei in der Gruppe fighteten die Isis Mazedonien um Kiril Lazarov dank einer starken zweiten Halbzeit nieder (24:22) und lösten so verdient das Hauptrunden-Ticket.

Handball-WM: Das Zwischenzeugnis der DHB-Spieler © getty 1/17 Die Vorrunde der WM ist beendet, das DHB-Team fährt mit drei Zählern im Gepäck zur Hauptrunde nach Köln. Wer war bisher schon stark? Von wem wünscht man sich noch mehr? Das Zwischenzeugnis ... © getty 2/17 Tor - Andreas Wolff: Ist bislang ein zuverlässiger Rückhalt mit einer Gesamtquote von 39 Prozent abgewehrter Würfe, aber sicher noch nicht am Limit. Die ganz große Wolff-Show kommt dann hoffentlich in der Hauptrunde. Note 2,5. © getty 3/17 Tor - Silvio Heinevetter: Machte seine Sache im letzten Spiel gegen Serbien ganz stark, kam zuvor allerdings kaum zum Zug. Überzeugte nach seiner Hereinnahme gegen Frankreich nicht und hat mit einer Quote von 33 Prozent noch Luft nach oben. Note 3. © getty 4/17 Linksaußen - Uwe Gensheimer: Schwächelte gegen Serbien erstmals beim Siebenmeter, ansonsten war es allerdings eine bärenstarke Vorrunde des Kapitäns. Ist mit 31 Buden bester deutscher Torschütze. Note 1,5. © getty 5/17 Linksaußen - Matthias Musche: Weil Gensheimer so stark spielt, erhält der Magdeburger lediglich überschaubar Einsatzzeit. Durfte gegen Serbien länger ran und überzeugte mit fünf Toren. Note 3. © getty 6/17 Rückraum links - Finn Lemke: Ist im Mittelblock hinter Pekeler und Wiencek aktuell nur die Nummer 3. Nach seinem eher unglücklichen Auftritt gegen Frankreich machte er seine Sache gegen die Serben besser. Note 3,5. © getty 7/17 Rückraum links - Steffen Fäth. Der beste DHB-Akteur des Eröffnungsspiels baute danach ab. Lässt noch zu viele Möglichkeiten liegen, wie seine Wurfausbeute von 50 Prozent (12 von 24) beweist. Kann trotzdem noch verdammt wichtig werden. Note 3,5. © getty 8/17 Rückraum links - Fabian Böhm: Agiert äußerst mutig, sobald er auf die Platte kommt und steht momentan bei zehn erzielten Treffern bei 17 Versuchen (59 Prozent). Ganz bitter war sein Fehlpass gegen Frankreich, der letztlich zum Ausgleich führte. Note 3. © getty 9/17 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Sorgte als Spielmacher meist für Ruhe und Struktur und erfüllte damit das, was Prokop von ihm will. War im Angriff - abgesehen vom tollen Auftritt gegen die Franzosen - mit acht Toren überschaubar gefährlich. Note 2,5. © getty 10/17 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Mit 13 Assists bester deutscher Vorlagengeber, dazu neun Tore bei 14 Versuchen. Ist bislang der kreativste DHB-Spieler im Angriff. Note 2. © getty 11/17 Rückraum Mitte - Paul Drux: Ein Mann für alle Fälle! Kann in der Deckung und im Rückraum flexibel eingesetzt werden. Kommt, nachdem er lange verletzt war, langsam in Fahrt. Seine Ausbeute: 10 Tore. Sein Patzer gegen Russland kostete aber den Sieg. Note 3. © getty 12/17 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Der große Kämpfer in Angriff und Abwehr steht aktuell bei acht Treffern. Verletzte sich gegen Frankreich und fehlte gegen Serbien. Sein Fehlen wäre im weiteren Turnierverlauf äußerst bitte. Note 3. © getty 13/17 Rückraum rechts - Franz Semper: Fehlte gegen Brasilien krankheitsbedingt, sitzt ansonsten meist nur auf der Bank. Erhielt erstmals gegen Serbien etwas mehr Spielanteile und wurde sogar auf Rechtsaußen getestet. Note 3. © getty 14/17 Rechtsaußen - Patrick Groetzki: Erwischte einen schwachen Start mit vielen Fahrkarten, zeigte dann beim Remis gegen Frankreich eine starke Vorstellung. Seine Quote von 57 Prozent (8 von 14) lässt für einen Außen noch zu wünschen übrig. Note 3,5. © getty 15/17 Kreis - Patrick Wiencek: Macht im Mittelblock mit Pekeler einen ganz starken Job. Kaum jemand arbeitet härter als der Kieler. Seine Offensiv-Ausbeute von fünf Toren ist deshalb so niedrig, weil er meist nur in der Abwehr eingesetzt wird. Note 2. © getty 16/17 Kreis - Hendrik Pekeler: Sorgt gemeinsam mit Wiencek dafür, dass der deutsche Mittelblock eine Festung ist. Überzeugt bislang häufig auch im Angriff, wie seine 12 Treffer (71 Prozent) zeigen. Note 1,5. © getty 17/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Bekommt noch gar nicht so unglaublich viele Spielanteile, zeigt aber trotzdem, wie schwer er zu stoppen ist. 14 seiner 18 Würfe fanden ihr Ziel. Note 2.

Die bisherigen Erkenntnisse: Das Team von Coach Gudmundur Gudmundsson befindet sich im Umbruch. Viele junge Spieler bestreiten ihr erstes großes Turnier, es wird von einem 3-Jahres-Plan gesprochen.

Superstar Aron Palmarsson (FC Barcelona) führt das Team als Captain an, war gegen Kroatien (7 Tore) und in der Anfangsphase gegen Spanien absolut überragend, ehe er im restlichen Verlauf der Vorrunde im Abschluss etwas schwächelte (19 Tore nach der Vorrunde/59 Prozent Quote). Aber: Wenn es wichtig wurde, konnte sich Gudmundsson auf Palmarssons Regie (17 Assists) verlassen. Ein wichtiges Tor erzielen, einen entscheidenden Siebenmeter rausholen - es läuft gerade in der Crunchtime natürlich so gut wie alles über Palmarsson.

Einen herausragenden Eindruck hinterlässt bislang Arnor Thor Gunnarsson. Der Rechtsaußen vom Bergischen HC steht in der Torjägerliste der WM aktuell mit 31 Toren gemeinsam mit Uwe Gensheimer auf Rang zwei, nur Dänen-Superstar Mikkel Hansen traf öfter (35). Gunnarssons Quote (84 Prozent) ist sogar noch etwas besser als die von Gensheimer (76 Prozent), als erster Siebenmeter-Schütze ist er zudem auch eine ziemlich sichere Bank (12/15). Mazedonien schoss Gunnarsson mit 10 Treffern praktisch im Alleingang ab.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist Torhüter Bjorgvin Pall Gustavsson, der sich nach schwachem Start ins Turnier steigern konnte (35 Prozent gehaltene Bälle nach der Vorrunde) und schon sieben Siebenmeter parieren konnte. Also aufgepasst, Uwe Gensheimer!

Island ist ein gefährlicher Gegner. Erwischt Palmarsson einen der Tage, an dem er einfach mal alles ins Tor hämmert und ein Spiel alleine gewinnt, könnte es brenzlig werden. Aber ganz klar: Gegen Island muss das deutsche Team zum Start in die Hauptrunde gewinnen, wenn der Zug Richtung Halbfinale weiterfahren soll. Es ist für Deutschland perfekt, mit einem Spiel gegen den schwächsten Hauptrunden-Gegner starten und sich so für die Schlachten gegen Kroatien und Spanien in eine Top-Position bringen zu können.

Player to watch: Gisli Thorgeir Kristjansson (THW Kiel). Der 19-Jährige ist ein kommender Star, ein Spielmacher der Zukunft im Welthandball, sonst hätte der THW den Sohn von Legende Kristjan Arason nicht verpflichtet. Dabei hätte sich Kristjansson auch für Fußball entscheiden können, bis zur U17 war er auch dort Nationalspieler.

© getty

Kristjanssons Ausbeute in der Vorrunde (nur 4 Tore/36 Prozent Quote) war im Abschluss nicht besonders, sein Spiel ist naturgemäß noch etwas wild, aber wenn er neben seinem Idol Palmarsson auf der Platte steht, ist Island eindeutig am gefährlichsten. Kristjanssons Auge zeigen seine 13 Assists, damit hat er genauso viele Vorlagen auf dem Konto wie Deutschlands bester Mann in dieser Kategorie (Fabian Wiede).

"Es ist ein Traum, jetzt in Deutschland vor so vielen Fans gegen Deutschland spielen zu dürfen. Ich weiß noch, wie ich 2007 als kleiner Junge in Island vor dem Fernseher saß und Mimi Kraus und Co. gesehen habe. Das war unglaublich. Warum sollen wir Deutschland nicht ärgern können? Wenn wir unseren besten Tag erwischen, ist alles möglich", sagt Kristjansson im Gespräch mit SPOX.