Handball-WM: Deutschland in der Hauptrunde - Das sind die Gegner des DHB-Teams

Die Vorrunde der Handball-WM hat die DHB-Auswahl ungeschlagen und souverän überstanden. Bereits am Samstag, den 19. Januar, geht es für das DHB-Team mit der Hauptrunde weiter. Alle Informationen zur WM und auf welche Gegner die deutschen Handballer treffen, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat die Vorrunde ohne Fehl und Tadel gemeistert. Am letzten Spieltag gewann das DHB-Team mit 31:23 souverän gegen Serbien.

Da Brasilien sich erwartungsgemäß gegen Korea durchsetzen konnte und dadurch in die nächste Runde einzieht, nimmt Deutschland drei Punkte in die Hauptrunde mit. Ein Szenario, dass vor WM-Start jeder Handball-Fan in Deutschland so unterschrieben hätte.

Deutschland in der Hauptrunde: Die Gegner im Überblick

In der Hauptrunde geht es für die jeweils besten drei Teams der Gruppe A und B, beziehungsweise C und D. In diesen zwei Sechser-Gruppen muss das DHB-Team also drei weitere Partien bestreiten. Die beiden Gruppen-Ersten ziehen direkt ins Halbfinale ein.

Die europäischen Schwergewichte Spanien und Kroatien standen bereits früh als Gegner der deutschen Handballer fest. Da Island das direkte Duell gegen Mazedonien am Donnerstagabend für sich entscheiden konnte, ist der Inselstaat der dritte Gegner von Deutschland.

Deutschlands Gegner in der Hauptrunde:

Spanien

Kroatien

Island

Wie geht es für die DHB-Auswahl bei der WM weiter?

Die erste Begegnung der Hauptrunde bestreitet Deutschland nun am Samstag, den 19. Januar, um 20.30 Uhr in Köln. Falls Frankreich am heutigen Abend gegen Russland gewinnen sollte, lautet der erste Gegner Island. Bei einer Niederlage des Titelverteidigers müssen die deutschen Handballer gleich gegen die Mitfavoriten auf den WM-Titel aus Kroatien oder Spanien ran.

Darum nimmt das DHB-Team drei Punkte in die Hauptrunde mit

Da Frankreich und Brasilien sich ebenfalls für die Hauptrunde qualifiziert haben, nimmt das DHB-Team drei Punkte in die Hauptrunde mit. Zusammengesetzt wird die Anzahl durch das Remis gegen die Franzosen (1:1-Punkte) und den Sieg über die Südamerikaner (2:0-Punkte).