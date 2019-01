Handball-WM: DHB-Team nimmt drei Punkte mit in die Hauptrunde

Die deutschen Handballer haben im Kampf um den Halbfinaleinzug bei der Heim-WM eine sehr gute Ausgangsposition. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop geht mit 3:1 Punkten in die am Samstag in Köln beginnende Hauptrunde.

Das steht schon vor dem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstagabend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Berlin gegen Serbien fest, da Brasilien gegen Korea mit 35:26 (18:10) gewann und damit Frankreich und Deutschland in die Hauptrunde folgt.

Titelverteidiger Frankreich nimmt ebenso wie die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) 3:1 Punkte mit, Brasilien hat angesichts von 0:4 Zählern nur noch eine theoretische Chance auf das Halbfinale. In der Hauptrunde trifft Co-Gastgeber Deutschland auf Europameister Spanien und Ex-Weltmeister Kroatien. Der dritte Gegner wird zwischen Mazedonien und Island ermittelt.

Während Island und Mazedonien noch um ein Hauptrunden-Ticket streiten, hat Ägypten am Nachmittag den Sprung dorthin bereits geschafft. Der Zweite der Afrikameisterschaft besiegte Angola in der Gruppe D in Kopenhagen 33:28 (19:12) und folgte damit Schweden und Ungarn in die zweite Turnierphase. Ägypten nimmt 1:3 Punkte in die Hauptrunde mit.