HBL - Handball-Bundesliga-Saison 2018/2019: Start, Favoriten, Übertragung

Am 23. August startet die neue Saison der Handball-Bundesliga. Als amtierender Meister geht die SG Flensburg-Handewitt eher als Außenseiter in die neue Spielzeit. Hier gibt es alle Informationen zum Ligabeginn, zu den Favoriten sowie zu den Übertragungen der Partien aus der HBL.

In der vergangenen Saison sicherte sich die SG Flensburg-Handewitt knapp vor den Rhein-Neckar Löwen den Meistertitel. Erst drei Spieltage vor Schluss rutschten die Norddeutschen am Favoriten vorbei und ließen sich den ersten Platz nicht mehr nehmen. Abgestiegen sind die TuS N-Lübbecke und der TV Hüttenberg, die erst in der Spielzeit zuvor den Aufstieg feierten. In dieser Saison neu dabei sind der Bergische HC und die SG BBM Bietigheim.

HBL: Wann beginnt die Handball-Bundesliga-Saison 2018/2019?

Der erste Spieltag der neuen Saison beginnt am Donnerstag, den 23. August, mit drei Partien. Der amtierende Meister Flensburg greift am Samstag, den 25. August, mit einem Auswärtsspiel in Minden ins Geschehen ein. Rekordmeister THW Kiel beginnt erst am zweiten Spieltag, da die Partie gegen Erlangen erst Ende September stattfindet. Doch bevor die Liga offiziell beginnt, treffen der Meister aus Flensburg und der Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen beim Pixum Super Cup aufeinander. Dieser ist für den 22. August angesetzt.

Das große Nord-Derby zwischen dem Titelverteidiger und dem THW Kiel steigt schließlich am 08. September. Das erste brisante Duell der beiden Top-Klubs läuft also bereits am vierten Spieltag. Die letzten Partien der Saison finden am Sonntag, den 09. Juni 2019, statt. Spätestens dann steht fest, ob Flensburg die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte holt.

Handball-Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Donnerstag, 23.08. 19 Uhr Frisch Auf! Göppingen Füchse Berlin Donnerstag, 23.08. 19 Uhr MT Melsungen SC Magdeburg Donnerstag, 23.08. 19 Uhr SC DHfK Leipzig TVB 1898 Stuttgart Samstag, 25.08. 20.30 Uhr TSV GWD Minden SG Flensburg-Handewitt Sonntag, 26.08. 13.30 Uhr Rhein-Neckar Löwen TBV Lemgo Lippe Sonntag, 26.08. 16 Uhr HSG Wetzlar SG BBM Bietigheim Sonntag, 26.08. 16 Uhr VfL Gummersbach TSV Hannover-Burgdorf Sonntag, 26.08. 16 Uhr Bergischer HC Die Eulen Ludwigshafen Sonntag, 30.09. 16 Uhr THW Kiel HC Erlangen

Handball-Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Donnerstag, 30.08. 19 Uhr SG Flensburg-Handewitt Frisch Auf! Göppingen Donnerstag, 30.08. 19 Uhr Füchse Berlin TSV GWD Minden Donnerstag, 30.08. 19 Uhr TBV Lemgo Lippe HSG Wetzlar Donnerstag, 30.08. 19 Uhr TVB 1898 Stuttgart Rhein-Neckar Löwen Sonntag, 02.09. 13.30 Uhr Die Eulen Ludwigshafen THW Kiel Sonntag, 02.09. 15 Uhr SC Magdeburg SC DHfK Leipzig Sonntag, 02.09. 16 Uhr HC Erlangen VfL Gummerbach Sonntag, 02.09. 16 Uhr TSV Hannover-Burgdorf Bergischer HC Sonntag, 02.09. 16 Uhr SG BBM Bietigheim MT Melsungen

Wo kann ich die Handball-Bundesliga live im TV und Livestream sehen?

Die Rechte für alle 306 Spiele der Handball-Bundesliga hat sich Sky gesichert. Der Pay-TV-Sender erweitert sein bisheriges Programm sogar um eine weitere Konferenz. Die DKB HBL hat neue Anwurfzeiten bekanntgegeben, die es Sky ermöglichen, am Donnerstag eine Parallelschaltung mehrerer Spiele zu produzieren.

Die bisherige Konferenz am Sonntag startet ab der neuen Saison um 16 Uhr, da das Topspiel der Woche auf 13.30 Uhr vorgezogen wurde. Zusäzlich bietet Sky die Konferenz am Donnerstag um 19 Uhr an. Kunden haben zudem die Möglichkeit alle Angebote zur HBL im Livestream auf Sky Go zu verfolgen.

© getty

HBL: Die fünf besten Torschützen der vergangenen Saison

Spieler Team Tore Casper Ulrich Mortensen TSV Hannover-Burgdorf 230 Julius Kühn MT Melsungen 224 Marcel Schiller Frisch Auf! Göppingen 194 Andy Schmid Rhein-Neckar Löwen 189 Rasmus Lauge SG Flensburg-Handewitt 179

HBL 2018/2019: Wer sind die Favoriten?

Trotz einer katastrophalen Saison mit dem fünften Platz gilt der Rekordmeister THW Kiel als einer der Topfavoriten für die kommende Spielzeit. Es wird dabei das letzte Jahr für Trainer Alfred Gislason, der seit 2008 Chefcoach bei den Kielern ist. Der Isländer würde sich gern mit einem Titel verabschieden, hat aber auch die Aufgabe, seinen neuen Co-Trainer Filip Jicha als seinen künftigen Nachfolger einzuarbeiten.

Ein Trumpf der Kieler ist der fitte Domagoj Duvnjak. Der einstige Welthandballer steht endlich mal wieder zu Beginn einer Saison dem THW fit zur Verfügung und kann unter anderem mit Top-Neuzugang Hendrik Pekeler von den Rhein-Neckar Löwen für Furore sorgen.

© getty

Einiges ausrechnen dürfen sich auch die Rhein-Neckar Löwen. Der Meister von 2017 musste sich in der vergangenen Saison nur knapp den Flensburger geschlagen geben und haben auch in dieser Saison nicht an Qualität verloren. Zwar verließ Pekeler den Verein, mit Steffen Fäth und Jannik Kohlbacher haben die Löwen zwei starke Nationalspieler im Kader. Auch ein Andy Schmid kann dabei helfen. Zwar ist der Schweizer mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, doch der 34-Jährige hat es immer noch voll drauf.

Anders sieht es beim amtierenden Meister Flensburg aus. Unter diesen drei Mannschaften geht die SG eher als Außenseiter ins Rennen - zu groß war der Umbruch in der Sommerpause. Im Tor verließ Kevin Möller den Klub in Richtung Barcelona und Mattias Andersson beendete seine Karriere. Die neuen Torhüter Benjamin Buric (Wetzlar) und Torbjörn Bergerud (Holstebro) müssen sich erstmal eingewöhnen.

HBL: Die Abschlusstabelle der vergangenen Saison