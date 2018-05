Handball-Champions-League: Das Final Four in Köln heute live im TV und Stream sehen

Lyon Open Men Single ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale Premiership Exeter -

Das Champions-League-Halbfinale in Deutschland muss ohne landeseigenen Vertreter auskommen. Die drei französischen Vereine Paris Saint-Germain HB, Montpellier HB und HBC Nantes sowie der HC Vardar Skopje aus Mazedonien stehen in den Final Four. Hier erfahrt ihr alles zu den beiden Halbfinal-Partien.

HC Vardar ist amtierender Champions-League-Sieger und könnte mit dem Finaleinzug der Titelverteidigung einen großen Schritt näher kommen.

Final Four der Handball-CL: Das sind die Begegnugen

HC Vardar Skopje Montpellier HB HBC Nantes Paris Saint-Germain HB

Wann und wo findet das Final Four statt?

Beide Halbfinalspiele werden am Samstag, den 26. Mai in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Das Spiel zwischen HBC Nantes und PSG Handball wird um 15.15 Uhr angepfiffen, die Partie HC Vardar Skopje gegen Montpellier HB um 18 Uhr.

Wo kann ich die Partien des Final Four live sehen? TV, Livestream, Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt ab 14.45 Uhr. SkyGo hat beide Halbfinals ebenfalls im Livestream.

Wer keine Möglichkeit hat das Spiel bildlich zu verfolgen, kann im SPOX-Liveticker vorbeischauen.

Hier geht's zu Nantes - PSG.

Hier geht's zu Skopje - Montpellier.

Handball-CL: Das deutsche Duell im Final Four

Obwohl kein deutscher Klub im Halbfinale der Champions League steht, kommt es trotzdem zu einem deutschen Duell: Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer trifft mit PSG HB auf den HBC Nantes mit dem deutschen Weltmeister von 2007 Dominik Klein.

Die letzten Bundesliga-Vertreter mit dem THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt waren im Viertelfinale ausgeschieden.

© getty

Die Wege der Vereine ins Halbfinale

PSG HB und HC Vardar Skopje sind als Gruppensieger direkt ins Viertelfinale eingezogen.

Paris Saint-Germain HB:

Runde Partie Ergebnis Viertelfinal-Hinspiel KS Kielce - Paris Saint-Germain HB 28:34 Viertelfinal-Rückspiel Paris Saint-Germain HB - KS Kielce 35:32

HC Vardar Skopje:

Runde Partie Ergebnis Viertelfinal-Hinspiel THW Kiel - HC Vardar Skopje 28:29 Viertelfinal-Rückspiel HC Vardar Skopje - THW Kiel 27:28

Montpellier HB:

Runde Partie Ergebnis Achtelfinal-Hinspiel Montpellier HB - FC Barcelona 28:25 Achtelfinal-Rückspiel FC Barcelona - Montpellier HB 30:28 Viertelfinal-Hinspiel SG Flensburg-Handewitt - Montpellier HB 28:28 Viertelfinal-Rückspiel Montpellier HB - SG Flensburg-Handewitt 29:17

HBC Nantes: