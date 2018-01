Kiel-Geschäftsführer Thorsten Storm: "Mir wäre ein Vier-Jahres-Rhythmus lieber"

NBA Celtics @ 76ers Kooyong Classic ATP Kooyong: Tag 4 NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Finale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale BSL Besiktas -

Büyükcekmece NCAA Division I Kansas State @ Kansas NCAA Division I Oregon @ Arizona European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain NHL Red Wings @ Blackhawks Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn

Thorsten Storm, Geschäftsführer beim deutschen Rekordmeister THW Kiel, hat sich vor der am Freitag beginnenden EM in Kroatien für eine Entzerrung des internationalen Turnierkalenders ausgesprochen. "Mir geht es als beteiligte Person genauso wie vielen Handballfans. Weniger wäre manchmal mehr. Mir wäre ein Vier-Jahres-Rhythmus wie im Fußball auch lieber", sagte Storm im Gespräch mit der FAZ. Derzeit werden sowohl EM als auch WM alle zwei Jahre veranstaltet.



Obwohl die Abstellung der Nationalspieler die Abläufe beim deutschen Rekordmeister durcheinanderwirbelt, sieht der 53-Jährige auch positive Effekte. "Erfolgreiche Nationalspieler tun gut. Sie sind in den deutschen Medien unsere Gesichter, neben internationalen Stars wie Domagoj Duvnjak oder Niklas Landin", sagte Storm, der Titelverteidiger Deutschland gute Chancen einräumt.

"Ich sehe die Nationalmannschaft seit zwei, drei Jahren beständig unter den ersten Vier im Welt-Handball. Das war vorher sehr lange nicht der Fall. Diese Entwicklung liegt auch daran, dass die deutschen Nationalspieler sich in der Liga ständig auf hohem Niveau beweisen müssen", sagte Storm. Zudem halte er viel vom neuen Bundestrainer Christian Prokop.

Um national und in Europa weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, strukturierte Kiel in der Führungsetage um. "Das System musste angepasst werden. Dadurch wurden wir zurückgeworfen. Wenn wir als THW gleichzeitig in der Bundesliga und der Champions League eine dominante Rolle spielen wollen, müssen wir den Etat nochmals deutlich steigern, neue Märkte und Einnahmequellen erschließen", sagte Storm, der sich nun voll und ganz auf den kaufmännischen Bereich konzentriert.

Um den sportlichen Part kümmert sich seit Anfang des Jahres der langjährige Bundesliga-Spieler und Ex-Kieler Viktor Szilagyi.