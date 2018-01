Handball-EM: Deutschland - Montenegro live im TV oder Livestream anschauen

Liga ACB Murcia -

Die deutsche Auswahl steigt am 13. Januar in die Handball-EM in Kroatien ein: Das DHB-Team trifft beim ersten EM-Spiel am Samstag um Zagreb auf Montenegro (ab 17.15 Uhr im Liveticker) , das ZDF überträgt das Spiel live. SPOX liefert alle Infos zum Termin, zur Übertragung und den Teams.

Die Europameisterschaft findet vom 12. bis 28. Januar statt. Insgesamt treten 16 Teams in vier Gruppen an, wobei sich pro Gruppe drei Teams für die nächste Runde qualifizieren. In der Hauptrunde werden zwei neue Sechsergruppen gebildet, wovon jeweils die zwei besten Teams ins Halbfinale einziehen. Alle weiteren Infos zum Modus gibt es im Übersichtsartikel.

Das deutsche Team geht als Titelverteidiger ins Rennen und trifft zum Auftakt auf Montenegro, ehe in der Gruppe C noch Slowenien und Mazedonien warten.

Deutschland - Montenegro im TV verfolgen

Datum Uhrzeit Begegnung Sender Samstag, 13.01.2018 17.15 Uhr Deutschland - Montenegro ZDF Montag, 15.01.2018 18.10 Uhr Slowenien - Deutschland ARD Mittwoch, 17.01.2018 18.10 Uhr Deutschland - Mazedonien ARD

DHB-Team: Livestream und Liveticker

Das ZDF beginnt mit seiner Übertragung aus Zagreb am Samstag um 17.05 Uhr. Wie üblich kann die Partie auch im Livestream verfolgt werden. Die Besetzung sieht folgendermaßen aus:

Reporter: Martin Schneider

Moderation: Yorck Polus

Experte: Sven-Sören Christophersen (über 100 Länderspiele, Rückraumspieler vom TSV Hannover-Burgdorf)

Außerdem tickert SPOX jedes Spiel des DHB bei der EM live mit. Hier geht's zum Liveticker der Partie gegen Montenegro.

Die erste Sieben des DHB

Bei EM-Auftaktspielen konnte der DHB nur Eines aus elf Spielen gewinnen. Diese Spieler standen zu Beginn des Spiels auf dem Feld:

Wolff - Weber, Weinhold, Reichmann, Janke, Gensheimer - Wiencek

Der Kader des DHB-Teams

Position Name Verein Alter Tor Silvio Heinevetter Füchse Berlin 33 Tor Andreas Wolff THW Kiel 26 Linksaußen Uwe Gensheimer Paris St. Germain HB 31 Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen 24 Rückraum links Paul Drux Füchse Berlin 22 Rückraum Mitte Maximilian Janke SC DHfK Leipzig 24 Rückraum Mitte Steffen Fäth Füchse Berlin 27 Rückraum Mitte Philipp Weber SC DHfK Leipzig 25 Rückraum rechts Kai Häfner TSV Hannover-Burgdorf 28 Rückraum rechts Steffen Weinhold THW Kiel 31 Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen 28 Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen 29 Kreis Jannik Kohlbacher HSG Wetzlar 22 Kreis Patrick Wiencek THW Kiel 28 Kreis Hendrik Pekeler Rhein-Neckar Löwen 26 Kreis Bastian Roscheck SC DHfK Leipzig 26

Der DHB-Kader bei der EM 2018: Die Bad Boys für die Mission Titelverteidigung © getty 1/17 2016 triumphierten das DHB-Team so sensationell wie überragend bei der EM in Polen. Ob es in diesem Jahr mit der Titelverteidigung klappt? Diese 16 Bad Boys sollen es richten, wie Trainer Christian Prokop bekanntgab © getty 2/17 Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) © getty 3/17 Tor: Andreas Wolff (THW Kiel) © getty 4/17 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain HB) © getty 5/17 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen) © getty 6/17 Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin) © getty 7/17 Rückraum Mitte: Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig) © getty 8/17 Rückraum Mitte: Steffen Fäth (Füchse Berlin) © getty 9/17 Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) © getty 10/17 Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf) © getty 11/17 Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel) © getty 12/17 Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) © getty 13/17 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen) © getty 14/17 Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar) © getty 15/17 Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel) © getty 16/17 Kreis: Hendrick Pekeler (Rhein-Neckar Löwen) © getty 17/17 Kreis: Bastian Roschek (SC DHfK Leipzig)

Die Stars der Favoriten bei der Handball-EM

Spieler Nation Uwe Gensheimer Deutschland Nikola Karabatic Frankreich Domagoj Duvnjak Kroatien Alex Dujsheaw Spanien Mikkel Hansen Dänemark

Deutschlands Chancen bei der EM 2018

Auch wenn Bob Hanning kein konkretes Ziel für die anstehende EM vorgeben will, hat der DHB-Sportchef durchaus hohe Erwartungen an die Auswahl. "Eine deutsche Mannschaft muss immer liefern. Das muss immer der Anspruch sein", sagte er gegenüber dem SID.

Nachdem das DHB-Team bei der WM in Frankreich bereits im Achtelfinale ausschied, will Hanning eine Leistungssteigerung sehen: "Wer den Druck nicht als Rückenwind verstehen kann, der gehört nicht in eine deutsche Nationalmannschaft. Wir müssen das als Rückenwind nutzen, um wie ein Hurrikan über unsere Gegner zu fegen."

Handball-Vorberichterstattung auf SPOX: