Handball - DHB-Team nach dem Sieg gegen Montenegro: Nur ein laues Lüftchen

Nach dem lockeren 32:19-Sieg des DHB-Teams zum Auftakt der EM in Kroatien gegen Montenegro ist Bundestrainer Christian Prokop zufrieden. Bob Hanning mahnt derweil zur Gelassenheit. Schließlich braut sich erst jetzt etwas im Hexenkessel zusammen.

Als die Spieler ihre durchweg positiven Statements abgegeben hatten, betrat Bob Hanning die Mixed Zone in der Arena Zagreb. Der DHB-Vizepräsident lobte den Auftritt der Mannschaft ebenfalls, fühlte sich letztlich aber bemüßigt, ein wenig den Mahner zu spielen.

"Ich bin sehr dafür, dass wir diese Partie entspannt einordnen", sagte der 49-Jährige: "Es war ein starkes Spiel, es hat vieles geklappt, wir haben viele Dinge richtig gemacht. Aber niemand sollte dieses Spiel überbewerten. Ich warne vor zu viel Euphorie."

Was Hanning damit meinte, ist klar: Bei allem berechtigten Lob für die Bad Boys darf man nicht vergessen, dass Montenegro kein Maßstab war. Die von Verletzungssorgen geplagte Truppe von der südöstlichen Adriaküste war ein dankbarer Auftaktgegner - nicht mehr und nicht weniger.

"Wir waren so gut, nicht der Gegner so schwach", wehrte sich der überzeugende Philipp Weber gegen diese Sicht der Dinge: "Der Gegner ist immer nur so gut, wie wir es zulassen."

Christian Prokop: "Ein sehr gutes Gesamtpaket"

Deutschland hatte die Partie nach kleineren Schwierigkeiten zu Beginn nach wenigen Minuten komplett im Griff. Die Abwehr packte vor allem in Person von Patrick Wiencek entschlossen zu, dahinter erledigte Torhüter Andreas Wolff mit starken 46 Prozent abgewehrten Würfen den Rest.

Und auch im Angriff blitzte die schon in der Vorbereitung gesehene Flexibilität immer wieder auf. Gleich zehn DHB-Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein, alle Formationen funktionierten offensiv und defensiv gut bis ordentlich. Jeder Spieler, der auf das Spielfeld durfte, wollte sich unbedingt zeigen und hat Gas gegeben.

"Wir haben ein sehr gutes Gesamtpaket auf die Platte gebracht", sagte Bundestrainer Christian Prokop: "In der Abwehr waren wir sehr beweglich, das wurde auch im Laufe des Spiels immer stärker. In der Offensive haben wir über weite Strecken ein gutes Tempospiel gezeigt, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit ein paar Chancen ausgelassen haben. Was mir sehr gut gefallen hat, war die geringe Anzahl an technischen Fehlern."

Der Kapitän stimmte Prokop, der sein erstes Spiel als Bundestrainer überhaupt bei einem großen Turnier absolvierte, zu. "Wir sind konzentriert zu Werke gegangen, haben von Beginn an eine konsequente Leistung gezeigt. Wenn wir so auftreten und so aggressiv sind, wird es für jeden Gegner schwer", analysierte Uwe Gensheimer.

Handball-EM, Deutschland vs. Montenegro: DHB-Team in der Einzelkritik © getty 1/17 Das DHB-Team hat zum EM-Auftakt Montenegro mit 32:19 geschlagen. Wer hat sich gute Noten verdient? Bewertet werden nur Spieler, die mindestens zehn Minuten auf der Platte standen. Die SPOX-Einzelkritik... © getty 2/17 TORHÜTER - Andreas Wolff: Bekam einige leichtere Aufgaben gestellt, parierte aber auch freie Würfe. Wolff wehrte 12 von 26 Versuchen und damit 46 Prozent aller Würfe ab. Note: 1,5 © getty 3/17 TORHÜTER - Silvio Heinevetter: Kam erst zum Schluss für 9:32 Minuten in die Partie, als Wolff verletzungsbedingt vom Feld musste. Wehrte 3 von 8 Würfen (38 Prozent) ab. Note: Keine Bewertung © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer: Tolles Spiel vom Kapitän. Gensheimer war mit 9 Toren bester Werfer, er vergab lediglich einen Siebenmeter und kam somit auf eine Gesamttrefferquote von 90 Prozent. Note: 1,5 © getty 5/17 RÜCKRAUM LINKS - Julius Kühn: Zwischenzeitlich sogar im Mittelblock aktiv, zeigte Kühn eine grundsolide Leistung. Versenkte 3 von 4 Würfen und stand insgesamt 17:53 Minuten auf dem Feld. Note: 2,5 © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Paul Drux: Durfte erst so richtig mitmischen, als die Partie schon entschieden war. Der Berliner machte seine Sache aber toll und versenkte alle seine 5 Würfe auf teilweise sehenswerte Art und Weise. Note: 2 © getty 7/17 RÜCKRAUM MITTE - Maximilian Janke: Durfte lange Zeit in Angriff und Abwehr ran, stand insgesamt 29:46 Minuten auf der Platte. Handelte sich schnell zwei Zeitstrafen ein und sah kurz vor Schluss die Rote Karte. Das geht sicher noch besser! Note: 4 © getty 8/17 RÜCKRAUM MITTE - Steffen Fäth: Hatte mit 73 Sekunden die geringste Einsatzzeit aller DHB-Spieler. Erzielte mit seinem einzigen Wurf ein Tor. Note: Keine Bewertung © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Philipp Weber: Legte in seinem ersten EM-Spiel los wie die Feuerwehr und erzielte 3 der ersten 4 DHB-Treffer (insgesamt 3 von 5). Danach war Weber, der in der Abwehr ganz rechts und ganz links zum Einsatz kam, eher unauffällig. Note: 2,5 © getty 10/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold: Auch Weinhold setzte vor allem in den ersten 30 Minuten im Angriff Akzente. Der Kieler verwandelte alle seine 3 Würfe und packte in der Abwehr energisch zu. Note: 2 © getty 11/17 RÜCKRAUM RECHTS - Kai Häfner: Kam in der ersten Halbzeit kaum zum Zug, letztlich aber doch auf 30:53 Minuten Einsatzzeit. Verwandelte 2 von 4 Würfen, sein Auftritt war okay. Note: 3 © getty 12/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki: War in seinen 13:45 Minuten im Angriff kein Faktor und gab keinen Wurf ab. Groetzki zeigte einmal aber eine unfassbare Rettungstat, als er einen Wurf auf das leere Tor per Hechtsprung klärte. Note: 3,5 © getty 13/17 RECHTSAUSSEN - Tobias Reichmann: Erhielt mit 30 Minuten deutlich mehr Einsatzzeit als Groetzki und machte 1 Tor bei 2 Würfen. Unter dem Strich gibt es auch bei Reichmann noch deutlich Luft nach oben. Note: 3,5 © getty 14/17 KREIS - Jannik Kohlbacher: Auch vor allem in der zweiten Halbzeit und damit in der "Garbage-Time" im Einsatz, sorgte Kohlbacher für ordentlich Wirbel im Angriff. Seine Ausbeute in 25:05 Minuten: 3 Treffer bei 4 Würfen. Note: 2,5 © getty 15/17 KREIS - Hendrik Pekeler: Machte im Mittelblock mit Wiencek einen guten Job, kann aber natürlich im Angriff noch viel mehr - 0 von 1. Note: 3 © getty 16/17 KREIS - Patrick Wiencek: Im Mittelblock mit Pekeler und Roscheck überzeugend in der Abwehr, dazu im Angriff effektiv (2 Tore bei 2 Versuchen). Note: 2 © getty 17/17 KREIS - Bastian Roscheck: Seine Nominierung für Lemke wurde viel diskutiert. Machte seine Sache in knapp 19 Minuten gegen Montenegro passabel. Note: 3,5

Andreas Wolff sorgt für Schrecksekunde

So blieb eine Situation um Wolff die einzige Schrecksekunde des Tages. Der Keeper vom THW Kiel musste zehn Minuten vor dem Ende für Silvio Heinevetter vom Feld. Erst wurde er auf der Bank am Sprunggelenk behandelt, Minuten später humpelte er durch die Katakomben.

Glücklicherweise gab es schon bald Entwarnung. "Er hat nach dem Spiel gesagt, dass es nicht so schlimm ist. Er hatte das in der Partie zunächst nicht gemerkt, mit zunehmender Spielzeit wurde es dann aber schlimmer. Ich denke, wir müssen uns trotzdem keine Sorgen machen", sagte Prokop.

Der EM-Held von 2016 könnte im nächsten Spiel dennoch eine Pause erhalten. Gut möglich, dass Prokop dem in der Vorbereitung so überzeugenden Silvio Heinevetter eine Chance gibt, um ins Turnier zu finden. Schließlich benötigt die deutsche Mannschaft, die mit Blick auf das Halbfinale zwingend vier Punkte und damit zwei weitere Siege mit in die Hauptrunde nehmen sollte, im weiteren Verlauf zwei Torhüter auf höchstem Niveau.

Slowenien ein ganz anderes Kaliber

Die kommenden Aufgaben am Montag gegen Slowenien (18.10 Uhr im LIVETICKER) und zwei Tage später gegen Mazedonien (18.10 Uhr im LIVETICKER) werden nämlich wesentlich kniffliger. Das zeigte sich schon im direkten Duell der beiden Teams. In einer hart umkämpften Partie setzte sich Mazedonien gegen den WM-Halbfinalisten von 2017 überraschend mit 25:24 durch.

"Jetzt heißt es, sich auf Slowenien einzustellen. Sie sind eine Mannschaft, die auf allen Positionen spielerisch sehr stark besetzt ist und viel Druck macht. Außerdem haben sie einen guten Torwart. Sie werden auch von vielen Fans unterstützt werden, von daher müssen wir am Montag eine Top-Leistung zeigen", gab Prokop die Richtung vor.

Vor allem die Atmosphäre in der gegen Slowenien angeblich tatsächlich mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Arena Zagreb dürfte von nun an hitziger werden. Gegen Montenegro war "der Hexenkessel nur ein laues Lüftchen", wie Hanning feststellte: "Das wird jetzt ganz anders. Da warten nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf den Rängen ganz andere Kaliber."