Nagy beendet internationale Karriere

Ungarns Idol Laszlo Nagy (36) hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Nach fast 18 Jahren und 199 Länderspielen wird der torgefährliche Rückraumspieler schon bei der Europameisterschaft in Kroatien im Januar 2018 nicht mehr für sein Land auflaufen. Dies teilte Nagy auf einer Pressekonferenz am Montag mit.

"Es bleiben viele Erinnerungen, Erfahrungen und Freundschaften und Liebe für das Team. Es war ein erhebendes Gefühl, in der Nationalmannschaft zu spielen", sagte Nagy. Der Linkshänder, Kapitän des ungarischen Spitzenklubs MKB Veszprem, war bei sechs Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften dabei und erzielte für die Auswahl seines Landes 728 Tore.

"Es ist ein großer Verlust. Wir verlieren ein Vorbild und einen der besten Rückraumspieler weltweit", sagte Nationaltrainer Ljubomir Vranjes, der Nagy auch im Verein bei Veszprem betreut: "Es wird keine einfache Aufgabe, aber wir müssen weitermachen. Es gibt junge Spieler, die jetzt Verantwortung übernehmen müssen."