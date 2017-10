Wolff nicht zu Kielce vor 2019

World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale NBA Warriors -

Timberwolves BSL Trabzonspor -

Besiktas Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale European Rugby Champions Cup Ulster – Wasps European Challenge Cup Sale – Toulouse Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale BSL Usak -

Tofas European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce ACB Valencia -

Real Madrid NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lighting @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks

Torwart Andreas Wolff wird im Sommer 2019 vom THW Kiel nach Kielce wechseln. Gerüchte, wonach die Polen versuchen könnten, den Transfer bereits früher zu vollziehen, dementierte Bertus Servaas, der Präsident von PGE Vive Kielce.

"Wir werden uns beim THW Kiel nicht wegen eines früheren Wechsels melden, aber wir verbieten ihnen natürlich nicht, uns zu kontaktieren", sagte Servaas auf der Homepage des Vereins und stellte klar: "Wir werden für einen vorzeitigen Wechsel kein Geld ausgeben."

Wolff selbst sagte: "Ich weiß nicht, was in dieser Zeit passieren wird. Es ist kein Problem für mich, dass der Vertrag erst in zwei Jahren in Kraft tritt." Servaas erklärte, dass sein Klub mit Filip Ivic und Vladimir Cupara bereits zwei Torhüter für die neue Spielzeit unter Vertrag habe.