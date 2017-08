Füchse starten mit Sieg in Klub-WM

Champions Hockey League Live Red Bull München -

Krakau New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Halbfinale National Rugby League Storm -

Rabbitohs Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale Pro14 Connacht -

Glasgow National Rugby League Dragons -

Bulldogs Premiership Leicester -

Bath

Füchse Berlin ist bei der Klub-WM in Doha ins Halbfinale eingezogen. Gegen den sechsmaligen brasilianischen Meister Esporte Clube Pinheiros gewann der Vorjahressieger mit 33:31 (16:14) und trifft in der Runde der letzten Vier am Samstag auf Al-Sadd (Katar) oder Sydney University (Australien).

"Das war nicht gut, was wir heute gezeigt haben. Da gibt es keine Ausreden", sagte Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter. "Aber wichtig ist, dass wir heute weitergekommen sind und im Halbfinale stehen. Das zählt!"

Neben dem Prestige geht es in Katars Hauptstadt vor allem um eine Menge Geld. Der Sieger erhält 400.000 Dollar, der Zweite 200.000. Größte Konkurrenten der Füchse, die das Turnier in den vergangenen beiden Jahren gewannen, sind Champions-League-Sieger Vardar Skopje und der FC Barcelona, die sich im anderen Halbfinale duellieren.