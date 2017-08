Klub-WM: Füchse spielen um Titel-Hattrick

National Rugby League Live Broncos -

Füchse Berlin strebt bei der Klub-WM in Doha den Titel-Hattrick an. "Wir fliegen dorthin, um den Titel erfolgreich zu verteidigen", sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic vor dem Start des so genannten IHF Super Globe, der inoffiziellen Weltmeisterschaft auf Vereinsebene.

Berlin, das den Titel in den zurückliegenden beiden Jahren gewonnen hatte, trifft zum Auftakt am Freitag (16.00 Uhr) auf den brasilianischen Klub Esporte Clube Pinheiros.

Neben dem Prestige geht es in Katars Hauptstadt vor allem um eine Menge Geld. Der Sieger erhält 400.000 Dollar, der Zweite 200.000 Dollar. Größte Konkurrenten der Füchse sind Champions-League-Sieger Vardar Skopje und der FC Barcelona. Insgesamt sind acht Teams am Start, gespielt wird im K.o.-System.

Im Falle eines erfolgreichen Viertelfinales treffen die Berliner, die ohne die verletzten Paul Drux und Bjarki Elisson nach Doha reisten, im Halbfinale am Samstag (16.00 Uhr) auf den Sieger der Partie Al-Sadd gegen Sydney. Das Finale findet am Montag statt.