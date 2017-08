Favoriten geben sich keine Blöße

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight Pressekonferenz National Rugby League Broncos -

Die erste Runde im DHB-Pokal ist in vollem Gange. Lediglich die Sieger der jeweiligen Halbfinalturniere ziehen in die zweite Runde ein. Die Topteams aus Kiel, Flensburg, Berlin und die Rhein-Neckar Löwen haben den ersten Schritt gemacht. Die Finalspiele steigen am Sonntag.

DHB-Pokal, 1. Runde, Halbfinalturniere

Turnier in Hildesheim

TBV Lemgo - GSV Eintracht Baunatal 33:24 (18:9)

Eintracht Hildesheim - TuSEM Essen 24:21 (11:12)

Turnier in Hildesheim

HSV Norderstedt - Leichlinger TV

Da der HSV Norderstedt seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat, steht der Leichlinger TV kampflos in der nächsten Runde.

TSV Hannover Burgdorf - TuS N-Lübbecke 26:24 (8:13)

Turnier in Springe

HC Empor Rostock - HSG Nordhorn-Lingen 15:30 (5:13)

Füchse Berlin - HF Springe 29:16 (15:8)

Turnier in Minden

TuS Ferndorf - TSV GWD Minden 23:22 (10:12)

Oranienburger HC - TV Emsdetten 24:36 (10:18)

Turnier in Lößnitz

TVB 1898 Stuttgart - HSV Bad Blankenburg 34:11 (16:6)

TV Germania Großsachsen - EHV Aue 29:32 (13:14)

Turnier in Schwetzingen

MT Melsungen - TV 1893 Neuhausen 40:22 (20:12)

HG Oftersheim/Schwetzingen - Die Eulen Ludwigshafen 23:28 (10:12)

Turnier in Spenge

Dessau-Roßlauer HV - 1. VfL Potsdam 35:24 (18:12)

TuS Spenge - THW Kiel 19:36 (11:19)

Turnier in Pforzheim

SG Leutershausen - Bergischer HC 25:34 (11:15)

TV Hüttenberg - TGS Pforzheim 30:22 (13:10)

Turnier in Düsseldorf

OHV Aurich - Wilhelmshavener HV 23:37 (13:16)

HC Rhein Vikings - SC Magdeburg 20:33 (6:17)

Turnier in Altenholz

VfL Lübeck-Schwartau - SG Flensburg-Handewitt 18:37 (11:19)

TSV Altenholz - TSV Bayer Dormagen 38:35 (16:18)

Turnier in Hagen

HSV Hamburg - ASV Hamm-Westfalen 32:33 (14:12, 27:27)

SC DHfK Leipzig - VfL Eintracht Hagen 29:27 (13:13)

Turnier in Heilbronn

DJK Rimpar Wölfe - HSG Rodgau Nieder-Roden 39:32 (22:15)

Frisch Auf Göppingen - TSB Heilbronn-Horkheim 45:26 (20:10)

Turnier in Nußloch

SG BBM Bietigheim - Longericher SC 34:26 (14:11)

SG Nußloch - HC Erlangen 24:42 (15:21)

Turnier in Großwallstadt

TV Großwallstadt - HG Saarlouis 30:31 (11:13, 23:23, 25:25) nach 7-Meter-Werfen

VfL Gummersbach - HSC 2000 Coburg 30:27 (15:16)

Turnier in Darmstadt

ThSV Eisenach - MSG Groß-Bieberau/Modau 31:20 (18:11)

Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 41:28 (18:11)

Turnier in Teningen

SG Köndringen-Teningen - HC Elbflorenz 2006 26:31 (13:17)

HSG Wetzlar - HSG Konstanz 31:29 (16:11)