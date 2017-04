Erlangen holt Torwart Skof

Montag, 03.04.2017

Der 39-jährige Gorazd Skof, 2004 EM-Zweiter mit den Slowenen, absolvierte in der laufenden Saison 42 Pflichtspiele für Paris und hat mit einer starken 33,46 Prozent-Quote an gehaltenen Bällen einen sehr großen Anteil am Erfolg des Topklubs. Der Meister führt auch aktuell die Tabelle in Frankreich an und erreichte am Samstag das Viertelfinale der Champions League.

"Dass ein Spieler solchen Formates sich für den HC Erlangen entscheidet, zeigt, welch guten Ruf der HC nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen auch europaweit genießt", sagte René Selke, Geschäftsführer des HC. Skof meinte: "Es war schon immer ein Traum von mir, in der Bundesliga zu spielen."

