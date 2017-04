Melsungen viertes deutsches Team weiter

Samstag, 01.04.2017

Die früheren Titelträger SC Magdeburg, Füchse Berlin und Vorjahressieger Frisch Auf Göppingen hatten bereits zuvor ihr Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Der SCM machte aber am Samstag den ersten Platz in Gruppe C durch das 31:28 (17:12) im direkten Duell bei Verfolger Tatabanya KC/Ungarn klar.

Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen gewann auch sein sechstes Spiel gegen den FC Porto 30:28 (10:13). Die Schwaben sind als Gastgeber für das Final-Four-Turnier (20./21. Mai) gesetzt und überspringen die erste K.o-Runde, in der die anderen drei Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten die weiteren Teilnehmer des Final-Four ausspielen.

Auch die Füchse Berlin standen vor ihrem abschließenden Gruppenspiel am Samstagabend bei St. Raphael Handball aus Frankreich bereits als Gruppensieger fest.

