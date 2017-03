Dinart Handball-Trainer des Jahres

Donnerstag, 16.03.2017

Eine Gruppe von IHF-Experten hatte fünf Trainer für die Abstimmung vorgeschlagen, anschließend konnten Experten, Fans und Journalisten weltweit über eine zweiwöchige Periode ihre Stimme abgeben.

Dabei blieb es bis zum letzten Tag spannend, am Ende setzte sich Dinart knapp vor Veselin Vujovic in der Fan-Abstimmung (31,35 Prozent) und vor Christian Berge in der Medien-Abstimmung (22,58 Prozent) durch. Am Ende belegte er damit den ersten Platz, vor Berge und Vujovic, in dieser Reihenfolge.

Bundestrainer Dagur Sigurdsson, der den DHB nach der WM 2017 verlassen hatte, um die japanische Nationalmannschaft zu übernehmen, landete bei der Abstimmung lediglich auf dem vierten Platz. Gudmundur Gudmundsson wurde Fünfter.

